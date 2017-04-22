США предложили финансовую помощь Мексике в борьбе с опийным маком

Вашингтон, , 05:05 — REGNUM

Власти США предложили Мексике финансовую помощь для борьбы с выращиванием опийного мака. Об этом сообщил помощник секретаря американского бюро по борьбе с международным оборотом наркотиков (INL) Уильям Браунфилд, передаёт агентство Reuters.

По его словам, такое решение было принято в связи с тем, что в 2016 году в Мексике вновь увеличились объёмы производства героина.

«Мы готовы поддержать усилия, если мы достигнем базового соглашения о том, какие усилия будут предприниматься для улучшения борьбы в будущем», — пояснил Браунфилд.

Он не стал уточнять, какую сумму на эти цели готовы выделить Соединённые Штаты. Детали соглашения ещё только предстоит вырабатывать, а это будет непростой задачей, отметил Браунфилд.

Агентство обращает внимание, что предложение Вашингтона о выделении помощи Мексике противоречит угрозам президента США Дональда Трампа выйти из Соглашения о североамериканской свободной торговле (NAFTA), а также заставить Мексику компенсировать затраты США на строительство стены вдоль границы.

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