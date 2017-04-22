МВФ назвал повышение пенсионного возраста на Украине важным условием транша

Киев, , 04:18 — REGNUM

Повышение пенсионного возраста на Украине является критически важным условием для продолжения сотрудничества Киева и Международного валютного фонда. Об этом заявил директор европейского департамента МВФ Пол Томсен, передаёт агентство УНИАН.

Представитель МВФ отметил, что Украина имеет серьёзные проблемы с пенсионной системой. «Я думаю, что это второй по размеру дефицит пенсионного фонда в мире. Это комплексная проблема», — сказал Томсен.

Он добавил, что на Украине «очень большое количество пенсионеров по отношению к количеству людей, платящих взносы в пенсионный фонд, это соотношение — один к одному».

«Повышение низких возрастов выхода на пенсию, повышение эффективного пенсионного возраста — критически важно. Это действительно вопрос, относительно которого происходят дискуссии в контексте следующего пересмотра (программы сотрудничества МВФ и Украины), чтобы выйти на надёжный план, как справиться с этим в будущем», — подчеркнул Томсен.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной, четвёртый по счёту, транш кредита Киеву на сумму около $1 млрд МВФ выделил в начале апреля. Ранее, за период с марта 2015 года по сентябрь 2016 года Украина получила от фонда три транша на сумму около $7,7 млрд.

В общей сложности четырёхлетняя программа помощи МВФ предусматривает предоставление Украине кредита на сумму $17,5 млрд.