Минфин США не пускает ExxonMobil работать в России
Решено не делать исключений из режима санкций против России, и это согласовано с президентом Трампом
Вашингтон, 21 апреля 2017, 23:04 — REGNUM
США не будут делать исключений из санкционного режима против России для нефтяного концерна ExxonMobil, как и для других американских компаний, сообщается в пресс-релизе минфина США.
В документе указывается, что такое решение министерство согласовало с президентом США Дональдом Трампом.
Заявление Минфина было распространено от имени министра финансов США Стивена Мнучина.
Ранее СМИ США активно обсуждали сообщения о том, что компания ExxonMobil попросила Минфин США разрешить ей вести геологоразведку и буровые работы вместе с «Роснефтью» в рамках оформленного ранее совместного проекта на шельфе Черного и Карского морей.
Напомним, «Роснефть» и ExxonMobil в 2011 году подписали договор о стратегическом сотрудничестве на территории России, США и третьих стран. Документ касался геологоразведки и освоения Восточно-Приновоземельских участков «Роснефти» в Карском море и Туапсинского участка на шельфе в Черном море. Доля «Роснефти» в этих проектах равняется 66,7%, доля ExxonMobil — 33,3%.
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