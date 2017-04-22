Суббота, 22 Апреля 2017 года
02:01:29 МСК

Вкладчикам банка «Образование» будет выплачено 21,2 млрд рублей

Экономика

Центробанк 21 апреля отозвал лицензию у банка «Образование»

Москва, 21 апреля 2017, 22:12 — REGNUM  

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатит вкладчикам московского банка «Образование» порядка 21,2 млрд рублей. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает пресс-служба АСВ.

Установлено, что на 1 марта 2017 года объем вкладов в банке «Образование» составил 23,7 млрд рублей. Размер страховой ответственности агентства составляет 21,2 млрд рублей.

Окончательно объем и структура вкладов будут установлены в рамках формирования временной администрацией реестра обязательств банка перед вкладчиками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля Банк России отозвал лицензию у столичного банка «Образование». Согласно мотивировке Центробанка, банк «Образование» использовал крайне рискованные бизнес-модели, а его активы были «низкого качества».

В ходе разбирательства было установлено, что банк «Образование» выдавал кредиты компаниям, которые не вели реальной хозяйственной деятельности.

Напомним, банк «Образование» занимал 118-е место в банковской системе России.

Читайте ранее в этом сюжете: ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отзыв лицензий у банков
Главное сегодня
NB!
22.04.17
Фильм об идеалисте, втянутом в президентскую гонку
Лос-АнджелесСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
22.04.17
Нечеловеческий фактор «Титаника»
МадридИспания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
22.04.17
«США, несмотря на санкции против РФ, могут сделать послабления для Exxon»
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
22.04.17
Игорь ЮдкевичПреодолевший время. Памяти Ивана Ефремова
Санкт-ПетербургРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
22.04.17
Николай ИвановПодземный дворец коммунизма: Станция «Октябрьская Кольцевая»
МоскваРоссия Московский метрополитен: классические образцы Культура
NB!
21.04.17
Олег АйрапетовПолитика колебаний. От уступок к беззаконию: Польша — 1863
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
21.04.17
Анатолий КошкинПакт с Японией 1941 года: ненападение или нейтралитет?
МоскваРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
21.04.17
Григорий Ванин, Александр ЖилинКонтрпропаганда должна быть с умом
МоскваРоссия Информационная война против России Политика
NB!
21.04.17
Елена ХаненковаНовые внешнеполитические движения США: шах и мат Ирану
ВашингтонСША Ядерная программа Ирана Политика
NB!
21.04.17
«Шахтер» набрал максимум очков в матче с «Динамо» (Киев)
КиевУкраина Футбол Спорт
NB!
21.04.17
Грузия и Украина подписали совместную декларацию с осуждением России
ТбилисиГрузия Политическая жизнь Грузии Политика
NB!
21.04.17
На строительство транспортного узла в Мурманске у государства нет денег
МурманскРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
21.04.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: дипломатический туман и стратегическая пустота
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
21.04.17
Шойгу: Укрепление ядерного щита станет основой госпрограммы вооружения РФ
МоскваРоссия Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
21.04.17
«Повесить замок и бежать»: Литва может превратиться в ядерную свалку
ВильнюсЛитва Закрытие Игналинской АЭС и строительство новой АЭС в Прибалтике Экономика
NB!
21.04.17
Командование ВВО объяснило переброску войск на границу с КНДР
ХабаровскРоссия Военные учения Политика
NB!
21.04.17
REGNUM начинает публикацию комикс-сериала «Жизнь Чернышевского»
МоскваРоссия «Жизнь Чернышевского» в ИА REGNUM Культура
NB!
21.04.17
МИД РФ определился с кандидатурой постоянного представителя России при ООН
МоскваРоссия Организация Объединённых Наций Политика
NB!
21.04.17
Военный Донбасс: На передовой замечены иностранные инструкторы и снайперы
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
21.04.17
«ЦСКА» не знает поражений уже 7 официальных матчей подряд
МоскваРоссия Футбол Спорт
NB!
21.04.17
«Водитель вышел, за голову схватился»: подробности страшного ДТП в Ижевске
ИжевскРоссия Дорожно-транспортные происшествия Происшествия
NB!
21.04.17
«У «Свидетелей Иеговы»* готов план выживания на военном положении»
Санкт-ПетербургРоссия Свидетели Иеговы в России и ближнем зарубежье Общество
ещё главное