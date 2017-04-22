Вкладчикам банка «Образование» будет выплачено 21,2 млрд рублей

Москва, , 22:12 — REGNUM

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатит вкладчикам московского банка «Образование» порядка 21,2 млрд рублей. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает пресс-служба АСВ.

Установлено, что на 1 марта 2017 года объем вкладов в банке «Образование» составил 23,7 млрд рублей. Размер страховой ответственности агентства составляет 21,2 млрд рублей.

Окончательно объем и структура вкладов будут установлены в рамках формирования временной администрацией реестра обязательств банка перед вкладчиками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля Банк России отозвал лицензию у столичного банка «Образование». Согласно мотивировке Центробанка, банк «Образование» использовал крайне рискованные бизнес-модели, а его активы были «низкого качества».

В ходе разбирательства было установлено, что банк «Образование» выдавал кредиты компаниям, которые не вели реальной хозяйственной деятельности.

Напомним, банк «Образование» занимал 118-е место в банковской системе России.

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