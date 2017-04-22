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Латвийские дороги долго не протянут — представители отрасли

Экономика

Чтобы привести в порядок дороги, необходимо уже более 4,5 млрд евро

Рига, 21 апреля 2017, 21:49 — REGNUM  

Если правительство Латвии не изменит модель финансирования, содержания и ремонта латвийских дорог, то уже в 2020 году удастся отремонтировать в три раза меньше километров дорог, чем ремонтируется сегодня. Об этом заявили представители ГАО «Латвийские государственные автодороги» (Latvijas Valsts ceļi) на конференции «Латвийские дороги на следующие 100 лет», сообщает LETA.

В ходе конференции, которая прошла 21 апреля в Юрмале, глава организации «Латвийские государственные автодороги» Янис Ланге сообщил, что резкое уменьшение финансирования произойдет после 2020 года, когда на ремонт и содержание останутся лишь средства государственного бюджета, а деньги европейских фондов более не будут доступны. Таким образом, на ремонт дорог будут тратить, по предварительным прогнозам, всего 159 млн евро в год, из которых 84 млн евро будут потрачены на содержание дорог (чистка зимой, уборка, срочный ремонт ям и др.). На капитальный ремонт останется лишь 75 млн евро, что в три раза меньше, чем доступно сейчас, при поддержке еврофондов.

Стоит отметить, что на поддержание высокого уровня качества дорог и ликвидации накопившегося «дефицита ремонта» ежегодно необходимо не менее 720 млн евро. Напомним, за последние 25 лет состояние дорог и мостов в Латвии из-за недостатка финансирования ухудшилось настолько, что для приведения их в должное состояние необходимо вложить более 4,5 млрд евро.

Янис Ланге также рассказал, что из-за плохого состояния дорог в Латвии автоводители ежегодно терпят убытки в размере более миллиарда евро. Это убытки от потери времени, большего расхода горючего и амортизации, пояснил он.

Ланге считает, что правительству пора начать серьезные дискуссии о поиске дополнительных средств для отрасли, так как при нынешней модели финансирования «латвийские дороги долго не протянут».

На конференции также выступил министр сообщения Латвии Улдис Аугулис. Он заверил участников конференции в том, что приведение в порядок латвийских автодорог останется его приоритетом. Аугулис отметил, что понимает негативную реакцию людей на плохое состояние дорог во многих регионах страны. Также министр добавил, что плохие дороги больно бьют не только по Минсообщения: «Иногда кажется, что проблема дорог касается только Министерства сообщения, но это заблуждение, потому что любая отрасль зависит от состояния дорожной инфраструктуры», — высказал свою точку зрения чиновник.

В свою очередь, директор департамента фискальной политики Министерства финансов Нил Сакс, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что кредиты для инвестиций в автодороги — это не решение. «Мы не можем брать взаймы слишком много и жить за счет следующих поколений. Единственная ситуация, когда брать взаймы ради инвестиций в дороги можно — это проекты частно-публичного партнерства, причем главный риск в таких проектах должны брать на себя частные партнеры», — отметил представитель Минфина.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, правительство Латвии не справляется с решением проблемы крайне плохого состояния автодорог в стране и фактически делает все, чтобы переложить ответственность за эту инфраструктурную катастрофу на следующий созыв Сейма, заявил глава общества Latvijas ceļu būvētājs (Строитель латвийских дорог), бывший премьер-министр Андрис Берзиньш.

Напомним, в Латвии на сегодняшний день в плохом или очень плохом состоянии находятся 44% асфальтированных и 43% грунтовых дорог.

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