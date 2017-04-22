Суббота, 22 Апреля 2017 года
06:13:59 МСК

Авторынок Украины: высокие показатели, равные провальным

Экономика

Главные новости автомобильного рынка Украины

Обзор авторынка Украины
Иван Шилов © ИА REGNUM
Обзор авторынка Украины

Киев, 22 апреля 2017, 02:20 — REGNUM  

По сравнению с прошлым годом на автомобильном рынке Украины заметны существенные изменения. Ситуацию анализирует Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Так, в секторе легковых автомобилей заметно значительное снижение цены импортных машин (по сравнению с январем прошлого года). Снижение цены связано с повышением доли б/у автомобилей из Европы. Импорт российских автомобилей тоже растет, но тут стоит делать сноску на лоббистов европейских автомобилей. Их сторону занял Арсений Яценюк, который сообщает о желании внести в Раду законопроект об отмене импортной ввозной пошлины на б/у автомобили, за исключением поступающих из РФ. В этом предложении есть и чисто прагматическая причина, подталкивающие Яценюка набирать политические очки.

Что же касается продаж, то за март текущего года на Украине было продано около 7 тысяч новых легковых автомобилей, это значительно превышает прошлогодние показатели и почти на половину больше, чем в феврале этого 2017. По итогам первого квартала было продано 16,5 тысяч машин. Однако, сравнивая эту цифру с показателями до 2014 года, директор по маркетингу группы компания «АИС» Сергей Боровик указывает, что столько машин продавалось за неудачный месяц. Вместе с тем, по данным «Укравтопрома», при учете новых автомобилей и европейских машин б/у, к текущим показателем продаж импортеров следует прибавить порядка 35−40%. В пятерку лидеров входят Renault, Toyota, Kia, Volkswagen и Hyundai.

Интересная ситуация складывается и в секторе производства. Узнайте подробности в материале: Европейский сэконд-хенд против электромобилей: обзор авторынка Украины

Анализ других секторов экономики Украины читайте в статьях Восточно-Европейской редакции ИА REGNUM

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой
Главное сегодня
NB!
22.04.17
Польша кует меч против России
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
22.04.17
Турецкие метания: тихо в Европу — по частям или гордо в Азию — империей?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
22.04.17
Барельефы станции метро «Парк Культуры»: не только труд, но и отдых
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
22.04.17
Италия и РПЦ: на что намекают метафоры
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
22.04.17
Непривычное в привычном. Как появился новый взгляд на природу
ПарижФранция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
22.04.17
Фильм об идеалисте, втянутом в президентскую гонку
Лос-АнджелесСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
22.04.17
«США, несмотря на санкции против РФ, могут сделать послабления для Exxon»
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
22.04.17
Игорь ЮдкевичПреодолевший время. Памяти Ивана Ефремова
Санкт-ПетербургРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
22.04.17
Николай ИвановПодземный дворец коммунизма: Станция «Октябрьская Кольцевая»
МоскваРоссия Московский метрополитен: классические образцы Культура
NB!
21.04.17
Олег АйрапетовПолитика колебаний. От уступок к беззаконию: Польша — 1863
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
21.04.17
Демирбай принес «Хоффенхайму» ничью с «Кельном» в компенсированное время
БерлинГермания Футбол Спорт
NB!
21.04.17
Анатолий КошкинПакт с Японией 1941 года: ненападение или нейтралитет?
МоскваРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
21.04.17
Елена ХаненковаНовые внешнеполитические движения США: шах и мат Ирану
ВашингтонСША Ядерная программа Ирана Политика
NB!
21.04.17
«Шахтер» набрал максимум очков в матче с «Динамо» (Киев)
КиевУкраина Футбол Спорт
NB!
21.04.17
Грузия и Украина подписали совместную декларацию с осуждением России
ТбилисиГрузия Политическая жизнь Грузии Политика
NB!
21.04.17
На строительство транспортного узла в Мурманске у государства нет денег
МурманскРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
21.04.17
Обвиняют медиков: В Екатеринбурге фронтовик лишился ноги
ЕкатеринбургРоссия Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях Общество
NB!
21.04.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: дипломатический туман и стратегическая пустота
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
21.04.17
«Повесить замок и бежать»: Литва может превратиться в ядерную свалку
ВильнюсЛитва Закрытие Игналинской АЭС и строительство новой АЭС в Прибалтике Экономика
NB!
21.04.17
Командование ВВО объяснило переброску войск на границу с КНДР
ХабаровскРоссия Военные учения Политика
NB!
21.04.17
REGNUM начинает публикацию комикс-сериала «Жизнь Чернышевского»
МоскваРоссия «Жизнь Чернышевского» в ИА REGNUM Культура
NB!
21.04.17
МИД РФ определился с кандидатурой постоянного представителя России при ООН
МоскваРоссия Организация Объединённых Наций Политика
ещё главное