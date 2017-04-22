Авторынок Украины: высокие показатели, равные провальным

Киев, , 02:20 — REGNUM

По сравнению с прошлым годом на автомобильном рынке Украины заметны существенные изменения. Ситуацию анализирует Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Так, в секторе легковых автомобилей заметно значительное снижение цены импортных машин (по сравнению с январем прошлого года). Снижение цены связано с повышением доли б/у автомобилей из Европы. Импорт российских автомобилей тоже растет, но тут стоит делать сноску на лоббистов европейских автомобилей. Их сторону занял Арсений Яценюк, который сообщает о желании внести в Раду законопроект об отмене импортной ввозной пошлины на б/у автомобили, за исключением поступающих из РФ. В этом предложении есть и чисто прагматическая причина, подталкивающие Яценюка набирать политические очки.

Что же касается продаж, то за март текущего года на Украине было продано около 7 тысяч новых легковых автомобилей, это значительно превышает прошлогодние показатели и почти на половину больше, чем в феврале этого 2017. По итогам первого квартала было продано 16,5 тысяч машин. Однако, сравнивая эту цифру с показателями до 2014 года, директор по маркетингу группы компания «АИС» Сергей Боровик указывает, что столько машин продавалось за неудачный месяц. Вместе с тем, по данным «Укравтопрома», при учете новых автомобилей и европейских машин б/у, к текущим показателем продаж импортеров следует прибавить порядка 35−40%. В пятерку лидеров входят Renault, Toyota, Kia, Volkswagen и Hyundai.

Интересная ситуация складывается и в секторе производства. Узнайте подробности в материале: Европейский сэконд-хенд против электромобилей: обзор авторынка Украины

Анализ других секторов экономики Украины читайте в статьях Восточно-Европейской редакции ИА REGNUM