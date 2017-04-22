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На строительство транспортного узла в Мурманске у государства нет денег

Экономика

Один из крупнейших инфраструктурных проектов должен быть завершён к 2020 году

Поездка Дмитрия Медведева в Мурманск. Во время осмотра акватории порта и инфраструктурных объектов Мурманского транспортного узла
Иллюстрация: Government.ru
Поездка Дмитрия Медведева в Мурманск. Во время осмотра акватории порта и инфраструктурных объектов Мурманского транспортного узла

Мурманск, 21 апреля 2017, 21:19 — REGNUM  На строительство Мурманского транспортного узла у государства нет денег. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, стало известно 21 апреля на совещании, посвящённом реализации крупных проектов по развитию транспортной инфраструктуры на севере России, проходящем в Мурманске.

«В соответствии с федеральной целевой программой, срок окончания проекта — 2020 год, в рамках бюджетных ограничений мы имеем дефицит бюджетных ресурсов, — заявил министр транспорта РФ Максим Соколов. — Для того чтобы завершить и строительство железнодорожных подходов в срок и, соответственно, построить терминал, подходы к этому терминалу, и необходимое устройство акватории Кольского залива, мы предлагаем использовать механизм государственно-частного партнёрства как на объекте портовой инфраструктуры, так и для завершения строительства железнодорожной структуры — с тем, чтобы скоординировать по времени строительство и запуск двух объектов».

Соколов предложил «двигаться по пути, основанному на принципе платежей за доступность».

«Когда частный инвестор привлекает средства на строительство объектов федеральной собственности, но при этом уже вне рамок горизонта бюджетного планирования федеральной целевой программы получает от государства гарантированное возмещение своих вложений, и, таким образом, финансово-экономическая модель этого проекта в целом начинает работать», — объяснил министр.

По словам Максима Соколова, объём вложений в портовую инфраструктуру Мурманского транспортного узла оценивается в пределах 24−25 млрд рублей, примерно столько же составляет дефицит средств по строительству железнодорожных подходов.

Ранее на совещании в Мурманске премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что для реализации крупных проектов на севере России необходимы значительные инвестиции. Медведев также отметил, что комплексное развитие Мурманского транспортного узла — это один из крупнейших инфраструктурных проектов не только в Арктической зоне, но и в масштабах всей страны.

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