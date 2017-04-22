Российские вузы представлены на выставке в Узбекистане

Ташкент, , 21:15 — REGNUM

Открытие международной выставки «Образование и профессия-2017» состоялось 21 апреля в Ташкенте, передает корреспондент ИА REGNUM. Организаторами мероприятия стали представительство Россотрудничества в Узбекистане и посольство России в Ташкенте.

На выставке абитуриенты Узбекистана могут больше узнать о высших учебных заведениях Российской Федерации, имеющихся факультетах и специальностях непосредственно у представителей университетов, а также получить актуальную информацию о возможности поступления.

На выставке, в частности, представлены Московский государственный институт международных отношений, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, Волгоградский государственный технический университет и десятки других.

«Россию и Узбекистан связывают тесные добрососедские отношения. Однако особо хочется отметить высокоэффективное сотрудничество в сфере образования», — сказал в своей приветственной речи глава представительства Россотрудничества в Ташкенте Виктор Шулика.

По его словам, в настоящее время в российских вузах обучается более 24 тысяч студентов из Узбекистана, «и именно они, и такие как они высококлассные специалисты должны обеспечить развитие республики в будущем».

«Количество посетителей на открытии выставки еще раз подтвердило, сколь велик интерес к российскому образованию», — подчеркнул глава представительства Россотрудничества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году узбекистанские студенты чаще отдавали предпочтение вузам Татарии, число таких студентов в прошлом году увеличилось в пять раз по сравнению с 2015 годом.