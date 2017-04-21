Северные порты перевалили более 50 млн тонн грузов по итогам 2016 года

Мурманск, , 20:28 — REGNUM Северные порты России по итогам 2016 года перевалили более 50 миллионов тонн грузов. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в рамках совещания, посвящённого реализации крупных проектов по развитию транспортной инфраструктуры на севере России, проходящем в Мурманске, заявил министр транспорта России Максим Соколов.

«Основу транспортных связей на севере представляют собой морские перевозки, — напомнил Соколов. — К морским портам северных территорий страны относят 16 портов, а также порт Петропавловска-Камчатского. Они обеспечивают 7% от общего грузооборота российских морских портов, по итогам 16-го года — более 50 млн тонн».

Как пояснил Соколов, основу грузооборота составляют нефть, нефтепродукты, уголь, газ, генеральные грузы.

«Главной артерией здесь является Северный морской путь, — отметил министр. — В 15-ом году был утверждён комплексный проект развития Северного морского пути до 2030 года и мы планомерно занимаемся его развитием».

Соколов напомнил, что крупнейшим портом севера является порт в Мурманске.

«Объём перевалки составил по итогам прошлого года более 38 млн тонн и порт показал существенный, 40%-й рост», — заявил министр.

Дальнейшее развитие портовой инфраструктуры Арктической зоны, как сообщил Соколов, в первую очередь, связано с освоением углеводородных месторождений Крайнего севера. Ключевым проектом в этом направлении является возведение порта Сабетта, который уже сегодня, по словам министра, функционирует в штатном режиме и готов обслуживать перевалку грузов и приём газовозов ледового класса. Крупнейший из них — танкер-газовоз «Кристоф де Маржери», как сообщало ИА REGNUM впервые пришёл в Сабетту в конце марта 2017 года.

«С учётом строительства и запуска соответствующего завода он обеспечит оборот порядка 18 млн тонн ежегодно, аналогичных проектов сегодня в мире нет», — отметил министр.

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