«Повесить замок и бежать»: Литва может превратиться в ядерную свалку

Вильнюс, , 20:20 — REGNUM Литва может столкнуться с серьёзными трудностями на одном из финальных этапов по демонтажу Игналинской АЭС, пишет литовский портал 15min.lt. Процесс закрытия станции понемногу набирает обороты, и в этом году планируется поместить в контейнеры для хранения почти 10% отработанного ядерного топлива. Но неясно, что будет после 2020 года, когда закончится финансирование ЕС.

На данный момент не хватает 1,5 млрд евро, необходимых для продолжения работ по закрытию АЭС. Сейм Литвы беспокоится, что если финансирование не будет продлено, от радиоактивных отходов, возможно, придется защищаться с помощью «затвора».

Сейчас на территории Игналинской АЭС находится временное хранилище для отработанного ядерного топлива (В1), которое появилось с опозданием на 6 лет. Восемь контейнеров с отработанным ядерным топливом уже погружены и вывезены в хранилище. В одном контейнере помещается почти 500 стрежней с ядерным топливом.

Глава Игналинской АЭС Дарюс Янулявичюс на прошедшем 19 апреля заседании парламентской комиссии по энергетике заверил, что горячие испытания хранилища топлива В1 уже выполнены, сейчас ожидается разрешение Государственной инспекции по безопасности ядерной энергетики для промышленной эксплуатации. Если разрешение будет получено в июне, в хранилище в 2017 году планируется поместить еще 12 контейнеров с отработанным топливом. Всего понадобится около 190 таких контейнеров.

«Топливо со второго реактора, в котором оно все еще находится, будет выгружено до 2019 года, а топливо из бассейнов — до 2022 года. Простое топливо будет выгружено до 2021 года, а до 2022 году будет длиться очистка бассейна, там еще есть поврежденное топливо», — рассказал Янулявичюс.

Он подчеркнул, что устранение топлива из Игналинскй АЭС значительно сократит расходы на поддержание деятельности, поскольку не нужно будет поддерживать безопасность и другие системы, которые сейчас должны работать постоянно и обходятся по 1 млн евро в месяц. Но помимо топлива также придется позаботиться о всех других отходах, часть которых — радиоактивные. На данный момент завершается оборудование комплекса для утилизации и хранения твердых радиоактивных отходов.

«Главные два объекта инфраструктуры завершены, оставшиеся три — нет», — отметил Янулявичюс и пояснил, что еще не начато строительство объектов, предназначенных для отходов низкой и средней радиоактивности.

Сейчас Игналинская АЭС сообщает, что с начала процесса закрытия утилизировала 40 тыс. тонн отходов, но в перспективе — еще сотни тысяч тонн.

Глава станции уверяет, что после 2020 года на выполнение запланированных работ не будет хватать примерно 1,5 млрд евро, а о 1,2 млрд евро должны были бы позаботится фонды ЕС. Эта сумма оценена с учетом инфляции и риска проекта.

Сейчас даже неясно по поводу поддержки в 2018 и 2019 годах — каждый год решения по поводу уже назначенного финансирования принимаются заново, между тем выход Великобритании внес суматоху в вопрос будущей финансовой перспективы.

«Если мы не получим финансирование от ЕС, будет нарушен график работы, и окончательная дата эксплуатации перенесется на неопределенное время, неясно, на какую дату. Тогда расходы на присмотр за системами вырастут из-за более длительного периода, работникам также нужно будет платить, большой риск их потерять. Также есть риск утечки радиоактивных отходов — к некоторым работам мы можем приступить, только точно зная, что у нас есть полное финансирование до окончания работ», — добавил Янулявичюс.

Открытие верхней части реактора возможно только при наличии гарантированного финансирования — невозможен частичный демонтаж реактора и консервирование.

«Ну и, конечно, если не будет финансирования, самое грустное то, что придется пересмотреть потребность в новых объектах по утилизации радиоактивных отходов, таких как B/2/¾, B25. В сущности, не осталось бы потребности в их эксплуатации — они устарели бы до начала работы, проходило бы лишь частичное использование некоторых объектов. Поэтому средства, использованные на строительство, были бы вычеркнуты», — сказал Янулявичюс.

Сейчас планируется, что прекращение эксплуатации Игналинской АЭС будет завершено в 2038 году — тогда на этом месте останется луг и три окончательных объекта по хранению отходов. Игналинская АЭС подсчитывает, что общие издержки прекращения эксплуатации с учетом инфляции и риска составят 3,2 млрд евро.

Вице-министр энергетики Симонас Шатунас подсчитывает, что ежегодно работы по прекращению эксплуатации Игналинской АЭС требует около 100−120 млн евро, ежегодно эта сумма понемногу будет сокращаться. По его словам, Литва должна продемонстрировать Еврокомиссии прогресс, чтобы было проще договариваться по поводу финансирования в будущем.

«В текущей финансовой перспективе ЕС были выделены дополнительные 450 млн евро, они используются, и мы можем их использовать до 2026 года. Еврокомиссия распределяет деньги на полгода, и решения по поводу разрешения на использование средств принимаются в середине текущего года. Летом надеемся услышать решение по поводу 2017 года», — рассказал Шатунас.

Он беспокоится по поводу финансирования в 2019—2020 годах, когда Великобритания должна выйти из ЕС: «У нас было много консультаций с командой по Brexit, мы объяснили потребность в этих деньгах, их использование и правовое основание. В 4-ом протоколе о вступления в ЕС есть слова о том, что Литва обязана остановить эксплуатацию Игналинской АЭС и выполнить работы по прекращению эксплуатации, а ЕС обязывается это адекватно финансировать. Но мы должны понимать и жить в перспективе до 2038 года. Трудно сказать, какой продолжительности будут другие финансовые перспективы, неясно, как они будут выглядеть после ухода британцев».

По словам Шатунаса, важно уже сейчас вести переговоры по поводу окончательной суммы — сколько всего понадобится для прекращения эксплуатации Игналинской АЭС, и эти числа постоянно меняются.

«Мы должны показать коллегам прогресс, четкую перспективу, как мы намерены использовать эти деньги. Что мы слышим от Еврокомиссии — мы должны доказать прогресс, который был достигнут и сейчас набирает ускорение. Не знаем, как будут выглядеть переговоры по Brexit — видение и перспективы должны наметиться в начале следующего года», — добавил вице-министр.

По его словам, Брюссель отправляет Литве сигнал, что ей, возможно, придется в течение длительного периода увеличивать свой финансовый вклад — в Словакии и Болгарии уровень софинансирования выше. Сейчас часть Литвы в финансировании проекта закрытия Игналинской АЭС составляет около 12%.

Ответ на вопрос, что будет, если все-таки ЕС прервет финансирование, пугает: «Возможны лишь теоретические рассуждения, реально о таком плане «Б» мы даже не должны говорить. Тогда, наверно, придется менять всю концепцию — немедленное прекращение эксплуатации менять на отложенное. Для этого нужно консервировать весь объект, и одно только консервирование стоило бы немало, также средств бы потребовало его содержание, — пояснил глава Игналинской АЭС. — Если отложить прекращение эксплуатации на 50 лет, были бы такие большие издержки, что Литве было бы очень трудно их покрыть, было бы намного дороже».

Видас Пауликас, заместитель начальника Государственной инспекции по безопасности атомной энергетики по вопросам радиационной безопасности на остроумное предложение Комиссии по энергетике «повесить замок на Игналинскую АЭС и бежать» ответил, что бежать придется очень далеко.

«На Игналинской АЭС все-таки должна поддерживаться функция сдерживания радиоактивных веществ. На станции эти функции выполняются через активные системы — дренаж, вентиляцию и так далее. Если отключить Игналинскую АЭС и уйти, радионуклиды довольно быстро распространились бы и загрязнили среду», — говорил Пауликас.

Он отмечает, что после аварии на АЭС Фукусима-1 на Игналинской АЭС были проведены стресс-тесты, и пришлось внедрять даже дополнительные меры безопасности — оборудованы дизельные генераторы, датчики для наблюдения за уровнем воды в бассейнах и другие меры. По его словам, есть системы, которые не могут работать, если блок будет остановлен.

То, что, в конце концов, останется от нынешней АЭС — зеленый луг. Сейчас еще только утилизируются нерадиоактивные вещества. И демонтировать можно только те системы, которые не нужны для обеспечения безопасности.

«Цель — собрать все радиоактивные вещества, насколько возможно их дезактивировать, утилизировать, насколько возможно сократить количество радиоактивных веществ», — сказал Пауликас.

По его словам, нельзя ничего вывезти с территории Игналинской АЭС без проверки специальным оборудованием, измеряющим уровень радиации. Он возмущается, что планы Игналинской АЭС и графики не оправданы — проекты могут запаздывать, поскольку Государственной инспекции по безопасности атомной энергетики не представляются для согласования документы.

«Возможно, из-за равнодушия подрядчиков Игналинской АЭС проекты запаздывают, и нам не представляются документы, чтобы мы могли принять решения. Те графики, по которым хочет работать Игналинская АЭС, свалены в одну кучу, и их практически невозможно реализовать», — заявил Пауликас.

По его словам, в будущем ждут трудности — нынешнее временное хранилище радиоактивных веществ планируется надолго превратить в свалку, в отношении которой применяются куда более строгие требования: «Для этого нужно будет больше вкладывать, провести инженерную оценку, возможно ли это. Отходы уже в битуме, и нет таких технологий, которые могли бы выбрать битум. Прилагаются усилия, чтобы такое хранилище было превращено в свалку, но это тоже будет стоить денег».

Даже в том случае, если в 2038 году проекты не будут завершены, а на месте Игналинской АЭС будет зеленый луг, остаются нерешенными вопросы будущего — где, в конце концов, можно будет похоронить отходы с высокой радиоактивностью и кто будет это финансировать, поскольку хранилища — это временное решение.

«Долговременное хранение, глубинное хранение — это далекий вопрос, но уже сейчас должен быть ответ: должны ли мы начать копить эти деньги, или мы надеемся получить адекватную помощь от ЕС и на глубинное хранение», — подчеркнул председатель Комиссии по энергетике Виргилиюс Подярис.