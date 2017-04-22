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Асад: Сирийский нефтегазовый рынок ждет прихода российских компаний

Экономика

Западные компании из Сирии ушли или уходят, российские, напротив, приходят

Энгельс Козлов. Вахта начинается (фрагмент). 1973—1975
Энгельс Козлов. Вахта начинается (фрагмент). 1973—1975

Дамаск, 21 апреля 2017, 21:40 — REGNUM  

Сирия нацелена на экономическое сотрудничество с Россией. В настоящее время сирийский рынок открыт для того, чтобы на него пришли российские компании. В первую очередь речь идет о сотрудничестве в нефтегазовой сфере. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА «Новости», опубликованном сегодня, 21 апреля.

Отвечая на вопрос журналиста по поводу развития российско-сирийского экономического сотрудничества, Асад сказал, что в Сирии есть свои законы в отношении заключения контрактов с различными компаниями. САР уже начала подписывать соглашения с российскими компаниями, причем с некоторыми после недавнего визита вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина.

Особенно этот процесс активизировался после того, как с сирийского рынка стали уходить некоторые западные компании. Асад связал эту тенденцию не с вопросами безопасности, а с политикой. По мнению сирийского лидера, иностранные компании стали уходить из САР в основном по политическим мотивам. Поэтому сегодня рынок этой страны свободен для прихода российских компаний.

«Самая важная часть для меня, и я думаю, что для них тоже, в нефтяном секторе, нефти и газе, и некоторые российские компании присоединились, скажем, к этому сектору в течение последних нескольких месяцев, и процесс подписания контрактов, финальные, скажем, шаги подписания контрактов проводятся в настоящее время. Это то, как я смотрю на это», — подчеркнул Башар Асад.

Напомним, что в апреле 2016 года премьер-министр Сирии Ваиль аль-Хальки сообщал, что Дамаск ведет переговоры с российской стороной и уже даже заключил несколько контрактов по восстановлению инфраструктуры, а также дальнейшему развитию экономического сотрудничества между двумя странами в различных отраслях. Так, РФ не оставила без ответа идею восстановления инфраструктуры. В связи с этим было подписано множество сделок между Россией и Сирией, среди них соглашения на сумму 600 млн евро и 250 млн евро.

По словам сирийского премьера, у министерства нефти и природных ресурсов есть стратегические проекты в сфере ТЭК, в частности в сфере геологоразведки месторождений нефти и газа на суше и на шельфе. В них предложено сотрудничество только дружественным государствам, в том числе и России.

Речь идет о проектах в сфере геологоразведки на суше в районах добычи нефти, геологоразведке на море, а также проектах по развитию ряда нефтяных и газовых месторождений с целью увеличения средних цифр по добыче через использование самых современных технологий в этой области. Это, например, газовое месторождение Бальаас. Ожидаются также инвестиции в проекты по использованию избытка перерабатывающих мощностей на НПЗ в Хомсе и Баниясе. Кроме того, российско-сирийское энергетическое сотрудничество подразумевает научные исследования, обмен данными.

«Российские компании не чужие на рынке ТЭК в Сирии, в этой сфере есть довольно много российских компаний. У них большой опыт, который нам понадобится при восстановлении скважин и станций, разрушенных ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при сотрудничестве с турецкими властями, которые атаковали то, что вместе построили российские и сирийские компании десятилетия назад», — говорил тогда Ваиль аль-Хальки.

Россия и Сирия также в конце 2013 года подписали соглашение о развитии шельфового бурения в территориальных водах САР. Контракт сроком на 25 лет был подписан с российским «Союзнефтегазом». По договоренностям, российская компания взяла на себя обязательства провести геологоразведочные работы, создать инфраструктуру, необходимую для разработки подводного месторождения, а также подготовить персонал к работе. Сообщалось, что «Союзнефтегаз» взяла на себя все затраты по этим работам. А это примерно $90 млн. Такое сотрудничество, по сути, давало России ключ от Ближнего Востока.

Как отмечали позднее иностранные СМИ, работу российских нефтяников в Сирии ограничила война. Издание Topwar.ru писало, что именно нефтегазовый вопрос мог быть одной из причин нарастания напряженности в стране. Также газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten в сентябре 2016 года, рассуждая о причинах войны в САР, отмечала, что дело в наиболее выгодных позициях с точки зрения поставок ближневосточных энергоресурсов в Европу. По мнению издания, интенсивные бои разворачиваются там, где проходят или должны пройти важнейшие нефтегазопроводы.

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