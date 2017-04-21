«На дне»: Госдолг Литвы – 40,2% ВВП страны

Вильнюс, , 20:16 — REGNUM Государственный долг Литвы к концу 2016 года составлял 15,5 млрд евро, или 40,2% ВВП страны. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 апреля 2017 года в Департаменте статистики Литвы.

Таким образом, на каждого жителя страны приходится около 5,4 тыс. евро долга. Профицит бюджета общественного сектора в 2016 году составил 100,8 млн евро или 0,3% от ВВП. В 2015 году бюджет общественного сектора был дефицитным (дефицит 0,2% от ВВП).

Доходы общественного сектора за 2016 год составили 13,3 млрд евро, расходы — 13,2 млрд евро. Профицит бюджета общественного сектора был обусловлен выросшими на 2,1% доходами. Налоговые доходы составили 6,7 млрд евро или 51% от всех доходов общественного сектора. По сравнению с 2015 годом они выросли на 5,3% (340,1 млн евро). Социальные взносы составили 4 844,1 млн евро или 36,4% от всех доходов общественного сектора. По сравнению с 2015 годом они выросли на 8,7% (387,7 млн евро).

Расходы общественного сектора за год выросли на 102,7 млн евро или на 0,8%. Наибольшая часть расходов пришлась на сферы социальной защиты, просвещения и здравоохранения.

Дефицит органов центральной власти в 2016 году составил 106,8 млн евро или 0,3% от ВВП, профицит местной власти — 191,1 млн евро или 0,5% от ВВП, профицит фондов социальной защиты — 15,8 млн евро или 0,04% от ВВП. За год дефицит центральной власти сократился на 89,5 млн евро. Профицит местной власти в 2016 году вырос на 69,4 млн евро, а бюджет фондов социального страхования, который в 2015 году был дефицитным, в 2016 году стал профицитным.