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Литва боится роста экономики в России

Экономика

Глава Центробанка Литвы порассуждал в МВФ о том, какой должна быть экономика России

Вильнюс, 21 апреля 2017, 20:11 — REGNUM  Глава Центробанка Литвы Витас Василяускас, находящийся 21 апреля 2017 года на заседании Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне, на встрече с главой миссии фонда в России Эрнестом Рамиресом Риго обсудит развитие экономики РФ, новейшие прогнозы и возможное влияние на экономику других стран, сообщили ИА REGNUM в ЦБ Литвы.

«Для нас интересны и важны прогнозы экспертов МВФ о положении экономики России, потому что Литву с этим государством все еще связывают тесные экономические отношения: она по-прежнему остается самым большим рынком для нашего экспорта», — цитирует Василяускаса пресс-служба Центробанка Литвы.

Он полагает, что, несмотря на то, что «после двух лет рецессии экономика России демонстрирует признаки оживления», литовский бизнес эти признаки должен оценивать «очень осторожно». По оценке Василяускаса, «то, что мы наблюдаем в России, это оживление, которое в большей степени связано с экономическим циклом, и на него наибольшее влияние оказывает выросшая в настоящее время цена на нефть, а эта тенденция может измениться».

Василяускас привёл оценки неких экспертов международных финансовых учреждений, согласно которым реализуемая в России сберегательная программа, цель которой — стабилизация госбюджета, «необходима, но одной ее недостаточно».

«Экономика страны нуждается в существенных реформах, которые сократили бы ее зависимость от цен на природные ресурсы. Как отмечает Международный валютный фонд, наибольший риск возникает из-за недостаточно устойчивой пенсионной системы, налоговых исключений, слишком маленьких инвестиций в человеческий капитал. Международный валютный фонд прогнозирует, что рост российской экономики в этом году составит 1,4%», — сообщает Центробанк Литвы.

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Экономика Литвы
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