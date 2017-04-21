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К 2020 году грузооборот Мурманского порта достигнет 80 млн тонн

Экономика

В правительстве РФ намерены обеспечить финансирование проекта, несмотря на не самые простые условия, отметил премьер РФ Дмитрий Медведев

Мурманский порт
Insider
Мурманский порт

Мурманск, 21 апреля 2017, 20:00 — REGNUM  Годовой грузооборот порта Мурманска достигнет к 20-му году более 80 миллионов тонн. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в рамках совещания, посвящённого реализации крупных проектов по развитию транспортной инфраструктуры на севере России, проходящем в Мурманске, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Автомобильные и железные дороги, морские порты, аэропорты имеют для труднодоступных северных территорий Арктической зоны критическое значение, просто жизненно важное значение, и это не фигура речи в данном случае, это именно та инфраструктура, без которой жизни просто не будет, включая тот же северный завоз продуктов, топлива и с другой стороны, транспортная деятельность, возможность перемещаться в весьма суровых климатических условиях, это тысячи рабочих мест, и, конечно, залог экономического развития регионов, — сообщил премьер. — Для того, чтобы обеспечить это, мы задумали ряд масштабных строек».

По словам Медведева, комплексное развитие Мурманского транспортного узла — это один из крупнейших инфраструктурных проектов не только в Арктической зоне, но и в масштабах всей страны.

«На базе самого северного морского порта мы создаём сегодня круглогодичный глубоководный порт с очень существенными логистическими мощностями, тут должны быть терминалы для перевалки нефтяных грузов, угля, объездные пути к порту, новая железная дорога, — пояснил премьер-министр. — Проект очень крупный, мы должны в нынешних не самых простых финансовых условиях обеспечить финансирование проекта. Этот морской хаб, как принято говорить, сможет принимать крупнотоннажные транспортные суда вместимостью до 300 тысяч тонн, будет интегрировать международный транспортный коридор север-юг. По расчётам, годовой грузооборот порта Мурманска достигнет к 20-му году более 80 миллионов тонн, если получится сделать всё, о чём мы сегодня говорили».

Напомним, в конце марта 2017 года «Норникель» завершил один из крупнейших инвестиционных проектов по развитию транспортной инфраструктуры в Арктике: в Мурманске открылся новый терминал, который позволит обрабатывать 1,5 млн тонн грузов ежегодно. Общая сумма, направленная на модернизацию объекта, составила 4,6 млрд руб.

К возведению узла планируют подключиться партнёры из КНР: на минувшем международном форуме «Арктика — территория диалога» было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Мурманской области и китайской холдинговой компанией «Поли интернэшнл». Соглашение предусматривает в том числе участие компании в финансировании инвестиционных проектов на территории российского региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам 2016 года внутренние перевозки стали вторыми после экспорта в структуре грузооборота ПАО «Мурманский морской торговый порт». Ранее в порту сообщили, что планируют не снижать объёмов перевалки грузов на арктическом направлении. По итогам 2017 года они составили почти полмиллиона тонн.

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