Медведев призвал инвестировать в крупные проекты на севере

Мурманск, , 19:52 — REGNUM Для реализации крупных проектов на севере России необходимы значительные инвестиции. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в рамках совещания, проходящем в Мурманске, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Проектов много, важно, чтобы север развивался, — заявил Медведев. — Хочу также обратить внимание на следующее: для реализации таких крупных проектов нужны значительные инвестиции. Причём не только из федерального бюджета, возможности которого, как известно, ограничены, но и из других источников».

По словам премьера, чиновникам необходимо определиться с приоритетными проектами, которые будут осуществляться по принципу государственно-частного партнёрства.

«Естественно, государство будет стараться вносить свою лепту в эти процессы и за счёт правильных управленческих решений, и за счёт других возможностей, — отметил Медведев. — И, естественно, принимать нужные распорядительные акты».

В качестве примера премьер привёл распоряжение, подписанное сегодня, 21 апреля, о переводе лесных земель в земли промышленного использования для размещения центра строительства крупнотоннажных морских сооружений Кольской верфи группы «Новатэк».

«Мы готовы такие управленческие решения принимать, это пример того, что должно делать государство», — объяснил Медведев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, проект создания специализированной верфи по строительству крупнотоннажных морских сооружений компании «Новатэк» относится к приоритетным инвестиционным проектам для включения в Кольскую опорную зону России в Арктике.

Всего таких проектов более 30. По планам властей, якорным проектом опорной зоны станет Мурманский транспортный узел.

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