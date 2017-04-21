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Медведев призвал инвестировать в крупные проекты на севере

Экономика

Премьер предложил чиновникам определиться с приоритетными проектами по развитию транспортной инфраструктуры

Во время осмотра ледокола «Новороссийск»
Иллюстрация: Government.ru
Во время осмотра ледокола «Новороссийск»

Мурманск, 21 апреля 2017, 19:52 — REGNUM  Для реализации крупных проектов на севере России необходимы значительные инвестиции. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в рамках совещания, проходящем в Мурманске, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Проектов много, важно, чтобы север развивался, — заявил Медведев. — Хочу также обратить внимание на следующее: для реализации таких крупных проектов нужны значительные инвестиции. Причём не только из федерального бюджета, возможности которого, как известно, ограничены, но и из других источников».

По словам премьера, чиновникам необходимо определиться с приоритетными проектами, которые будут осуществляться по принципу государственно-частного партнёрства.

«Естественно, государство будет стараться вносить свою лепту в эти процессы и за счёт правильных управленческих решений, и за счёт других возможностей, — отметил Медведев. — И, естественно, принимать нужные распорядительные акты».

В качестве примера премьер привёл распоряжение, подписанное сегодня, 21 апреля, о переводе лесных земель в земли промышленного использования для размещения центра строительства крупнотоннажных морских сооружений Кольской верфи группы «Новатэк».

«Мы готовы такие управленческие решения принимать, это пример того, что должно делать государство», — объяснил Медведев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, проект создания специализированной верфи по строительству крупнотоннажных морских сооружений компании «Новатэк» относится к приоритетным инвестиционным проектам для включения в Кольскую опорную зону России в Арктике.

Всего таких проектов более 30. По планам властей, якорным проектом опорной зоны станет Мурманский транспортный узел.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 30 проектов войдут в Кольскую опорную зону

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Привлечение инвестиций в региональную экономику
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