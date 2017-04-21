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Банк «Спурт» 5 мая закроет один из филиалов в Марий Эл

Экономика

Ранее сообщалось, что банк приостановил операции по счетам

Казань, 21 апреля 2017, 19:39 — REGNUM  Банк «Спурт» 5 мая закроет операционный офис «Зеленодольский» в Йошкар-Оле. Об этом сообщается на официальном портале банка.

В сообщении говорится, что открытые счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц будут переведены в дополнительный офис «Марийский», который также находится в Йошкар-Оле.

Напомним, также 21 апреля кредитная организация приостановила расходные и приходные операции по счетам клиентов. В банке объяснили такие действия техническими причинами. Накануне был закрыт головной офис в Казани также «по техническим причинам». Сегодня офис работает, но никаких операций не производит.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на фоне отзыва лицензий у банков Татарии 13 марта банк «Спурт» ограничил выдачу наличных физическим лицам до 50 тыс. рублей. Введению лимитов предшествовало появление в соцсетях сообщений о проблемах с ликвидностью у кредитной организации. Глава банка Евгения Даутова заверяла, что ситуация стабилизируется через неделю.

Однако 13 апреля банк «Спурт» снизил лимит снятия денежных средств с вкладов с 50 до 30 тыс. рублей в сутки. По словам начальника отдела маркетинга и рекламы банка Андрея Тригермана, поток клиентов не иссякает, и вкладчики продолжают изымать средства со счетов. Он выразил надежду, что лимиты будут сняты «в течение какого-то срока», предположительно через неделю.

Филиалы кредитной организации, согласно данным официального сайта банка, расположены в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Менделеевске, Йошкар-Оле, Волжске, Ижевске и Уфе. В банковской системе РФ банк «Спурт» занимает 150-е место по размеру активов.

ЦБ РФ 3 марта отозвал лицензии «Татфондбанка», «ИнтехБанка» и «Анкор Банка». В апреле указанные кредитные организации были признаны банкротами.

5 апреля лишился лицензии «Татагропромбанк», рассмотрение иска о банкротстве только готовится.

В банковской системе РФ «Татфондбанк» занимал 42-е место по размеру активов, «ИнтехБанк» — 138-е место, «Анкор Банк» — 231-е место, «Татагропромбанк» — 400-е место.

Читайте ранее в этом сюжете: Казанский банк «Спурт» приостановил операции по счетам клиентов

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