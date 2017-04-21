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Более двух десятков туркомпаний в Таджикистане освободят от налогов

Экономика

В стране пытаются развивать туристическую отрасль

Душанбе
Hans Birger Nilsen
Душанбе

Душанбе, 21 апреля 2017, 19:09 — REGNUM  От уплаты налога на прибыль в первые пять лет работы освобождены туристические компании Таджикистана. Кроме того, от этого налога, а также от таможенных выплат освобождается стройматериалы и оборудование для туристических объектов, ввозимое из-за рубежа. Соответствующие поправки в Таможенный и Налоговый кодексы внесла нижняя палата парламента сегодня, 21 апреля.

Как пояснил заместитель министра финансов Таджикистана Джамшед Нурмахмадиён, этой преференцией могут также воспользоваться туристические компании, которые уже действуют, но срок регистрации еще не достиг пяти лет, а также индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии на предоставлении услуг в сфере туризма.

По его данным, поправки коснутся 24-х туристических компаний, из 89 зарегистрированных в стране. Правительство утвердит перечень компаний и объектов, а также наименований оборудования и стройматериалов.

Напомним, что ввести налоговые и таможенные послабления и в целом развивать туристическую сферу страны в своем ежегодном послании парламенту 22 декабря 2016 года призвал президент Таджикистана Эмомали Рахмон:

«Для ускоренного развития сферы туризма в стране необходимо освободить ввоз оборудования и строительных материалов для туристических объектов от налоговых и таможенных выплат, а также освободить туристические компании от уплаты налогов от чистых доходов в первые 5 лет их деятельности».

Отметим, что наблюдатели выделяют множество причин, препятствующих привлечению большого туристического потока. Так, снижают привлекательность страны нестабильный курс национальной валюты, слабо отлаженное авиасообщение, высокая стоимость билетов, необходимость получать отдельное разрешение на посещение наиболее живописной части страны — Горно-Бадахшанской автономной области, а также неразвитая инфраструктура и низкий уровень сервиса.

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Туризм
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