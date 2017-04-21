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В 2016 году Госипотечная компания Киргизии работала в убыток

Экономика

В 2020 году чистый ежегодный доход ГИК может вырасти до 33 млн рублей

Бишкек, 21 апреля 2017, 18:49 — REGNUM  Государственная ипотечная компания (ГИК) выдала гражданам Киргизии 1039 кредитов на сумму 1 млрд 219 млн сомов (свыше 1,01 млрд рублей) в рамках правительственной программы «Доступное жилье 2015 — 2020». Об этом заявил председатель ГИК Бактыбек Шамкеев в ходе неформальной встречи с журналистами сегодня, 21 апреля.

По его словам, для Бишкека было выделено 387 займов, Чуйской области — 137, города Ош — 182, Баткенская область — 22. «За время работы компании работникам сферы образования выдано 445 займов или 40% от общего объема кредитов, на здравоохранения — 210 или 19,7%, на сотрудников других бюджетных учреждений — 323 кредита или 33,7%», — сказал Шамкеев.

Вместе с тем он также отметил, что около 2000 человек отказались от ипотечного займа. Причиной тому послужило отсутствие возможности внести первоначальный взнос.

«А те, кому отказано в оформлении кредита, уже имели недвижимость или, живя и работая в регионах, хотели приобрести жилье в столице», — добавил глава Госипотечной компании.

Кроме того, Бактыбек Шамкеев сообщил о том, что по итогам 2016 года ГИК претерпела убытки в сумме 7,7 млн сомов (6,41 млн рублей), поскольку Госипотечная компания была создана не так давно, а потому вынуждена направлять определенное количество денежных средств на «становление на ноги».

Подводя итог, он подчеркнул, что к 2020 году госкомпания планирует получать ежегодный доход в размере порядка 30 млн — 40 млн сомов (25 млн — 33,3 млн рублей).

«На данный момент у нас уже идет прибыль. В месяц она составляет порядка 1,5 млн сомов (1,25 млн рублей), в августе мы выйдем на общую прибыль. В 2015 — 2016 годы мы получили ссуду Министерства финансов — 2,5 млрд сомов (2,08 млрд рублей). В этом году планируем получить еще порядка 1,5 млрд сомов (1,25 млрд рублей). Помимо этого у нас есть еще несколько источников доходов», — резюмировал глава ГИК.

ИА REGNUM напоминает, что в июле 2015 года власти Киргизии учредили ОАО «Государственная ипотечная компания» с целью реализации госпрограммы по обеспечению работников бюджетной сферы жильем эконом-класса.

Деятельность ГИК неоднократно подвергалась критике из-за условий предоставления займов. По этой причине киргизстанские власти решили уменьшить размер процентной ставки по ипотечным кредитам и смягчить требования к кандидатам на участие в государственных ипотечных программах.

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Экономика Киргизии
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