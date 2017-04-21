Киев поручил исполнительной службе взыскать c «Газпрома» $6,4 млрд

Киев, , 18:20 — REGNUM Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) поручил Государственной исполнительной службе взыскать с российской государственной компании «Газпром» 172 млрд гривен (6 млрд 429 млн долл) штрафа. Об этом 21 апреля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе АМКУ.

Отмечается, что штраф на «Газпром» наложен «за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через Украину».

«Взысканием штрафа и пени с ОАО «Газпром» занимается Государственная исполнительная служба… Антимонопольный комитет после получения приказа направил его вместе с заявлением об открытии исполнительного производства письмом от 11.04.2017 в отдел принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы министерства юстиции Украины», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Антимонопольный комитет осуществил все необходимые меры по принудительному взысканию с российского монополиста штрафа и пени.

«Согласно части 1 статьи 116 ГПК Украины приказ выдается взыскателю или направляется ему после вступления судебного решения в законную силу. Во исполнение решения Хозяйственного суда города Киева от 05.12.2016 по делу № 910/18 299/16 по иску Комитета в ОАО «Газпром», которое вступило в законную силу 22.02.2017, указанным судом издан приказ от 17.03.2017 № 910/18 299/16 о взыскании с ОАО «Газпром» штрафа в размере 85 965 927 000 рублей и пени в размере 85 965 927 000 рублей в доход общего фонда государственного бюджета Украины», — отмечается в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января 2016 года АМКУ оштрафовал «Газпром» на сумму в размере 85,966 млрд гривен (3 млрд 213 млн долл) «за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в 2009—2015 годах».

Уведомление «Газпрому» об уплате штрафа было направлено 4 марта 2016 года, соответственно «Газпром» должен был уплатить штраф до 4 мая 2016 года. 12 апреля 2016 года «Газпром» подал иск в Хозяйственный суд Киева с просьбой признать недействительным это решение АМКУ, но иск так и не был принят судом к рассмотрению. Суды высших инстанций подтвердили законность данного решения.

Кроме того, 9 декабря 2016 года министерство энергетики РФ выразило обеспокоенность решением Хозяйственного суда Киева о взыскании с «Газпрома» штрафа и заявило, что это вызывает риски для надежности и стабильности транзита российского газа через Украину. Минэнерго России призывало Украину отменить это решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик отметил, что решение АМКУ по штрафу «Газпрому» не повлияет на транзит российского газа.

«АМКУ — независимый орган, и на него никто не может влиять. С другой стороны, забирать транзитный газ технически нельзя, поэтому очевидно, что АМКУ будет принимать какие-то другие решения по выполнению», — отметил Насалик.

«Мы выполним все свои обязательства по транзиту российского газа. У нас абсолютно нет никаких проблем с прохождением осенне-зимнего сезона. И россияне это признали», — заверил Насалик.

В свою очередь министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что российская сторона получила устные гарантии Еврокомиссии, что Украина не будет распространять взыскание по антимонопольному штрафу на российский газ, транспортируемый потребителям Евросоюза.