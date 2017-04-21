Киев поручил исполнительной службе взыскать c «Газпрома» $6,4 млрд
Средства будут направлены в бюджет Украины
Киев, 21 апреля 2017, 18:20 — REGNUM Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) поручил Государственной исполнительной службе взыскать с российской государственной компании «Газпром» 172 млрд гривен (6 млрд 429 млн долл) штрафа. Об этом 21 апреля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе АМКУ.
Отмечается, что штраф на «Газпром» наложен «за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через Украину».
«Взысканием штрафа и пени с ОАО «Газпром» занимается Государственная исполнительная служба… Антимонопольный комитет после получения приказа направил его вместе с заявлением об открытии исполнительного производства письмом
По данным пресс-службы, Антимонопольный комитет осуществил все необходимые меры по принудительному взысканию с российского монополиста штрафа и пени.
«Согласно части 1 статьи 116 ГПК Украины приказ выдается взыскателю или направляется ему после вступления судебного решения в законную силу. Во исполнение решения Хозяйственного суда города Киева
Как сообщало ИА REGNUM, 22 января 2016 года АМКУ оштрафовал «Газпром» на сумму в размере 85,966 млрд гривен (3 млрд 213 млн долл) «за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в 2009—2015 годах».
Уведомление «Газпрому» об уплате штрафа было направлено 4 марта 2016 года, соответственно «Газпром» должен был уплатить штраф до 4 мая 2016 года. 12 апреля 2016 года «Газпром» подал иск в Хозяйственный суд Киева с просьбой признать недействительным это решение АМКУ, но иск так и не был принят судом к рассмотрению. Суды высших инстанций подтвердили законность данного решения.
Кроме того, 9 декабря 2016 года министерство энергетики РФ выразило обеспокоенность решением Хозяйственного суда Киева о взыскании с «Газпрома» штрафа и заявило, что это вызывает риски для надежности и стабильности транзита российского газа через Украину. Минэнерго России призывало Украину отменить это решение.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик отметил, что решение АМКУ по штрафу «Газпрому» не повлияет на транзит российского газа.
«АМКУ — независимый орган, и на него никто не может влиять. С другой стороны, забирать транзитный газ технически нельзя, поэтому очевидно, что АМКУ будет принимать какие-то другие решения по выполнению», — отметил Насалик.
«Мы выполним все свои обязательства по транзиту российского газа. У нас абсолютно нет никаких проблем с прохождением осенне-зимнего сезона. И россияне это признали», — заверил Насалик.
В свою очередь министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что российская сторона получила устные гарантии Еврокомиссии, что Украина не будет распространять взыскание по антимонопольному штрафу на российский газ, транспортируемый потребителям Евросоюза.
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