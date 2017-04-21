Протекающие крыши и проблемы с канализацией: брянцы жалуются на капремонт

Брянск, , 17:12 — REGNUM Жители Брянска жалуются на некачественный капитальный ремонт домов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», с проблемами столкнулись жители сразу нескольких домов, которые ремонтировались разными подрядными организациями.

Так, о некачественном капитальном ремонте рассказывают жители дома №57 на улице Пушкина. По данным горожан, подрядная организация «ЛиК-строймаркет» не в полном объеме провела работы, запланированные на 2016 год. Те работы, которые все-таки прошли, оказались некачественными. К примеру, после капремонта есть проблемы с канализацией, были даже аварийные ситуации.

Также на ремонт кровли пожаловались жители дома №11 по улице Кольцова. В доме затапливает квартиры на четвертом и пятом этажах, а также протекает крыша в подъезде. С такой же проблемой столкнулись жители домов №10 и №9 по улице Кольцова.

ИА REGNUM напоминает, что в Брянской области был сорвана реализация краткосрочного плана капитального ремонта. Так, по состоянию на 10 ноября 2016 года план был выполнен лишь на 75%. Из 479 домов 361 сдан в эксплуатацию, на 94 объектах продолжаются работы. На 15 объектах — крайне низкая степень готовности. Срыв сроков произошел из-за нехватки сотрудников, после объяснили в региональном фонде капитального ремонта.

В октябре 2016 года брянские общественники направили в Минстрой обращение, в котором говорится о том, что, несмотря на наступившие холода, в регионе продолжается капитальный ремонт кровель, причем рабочие не спешат его завершать. В региональном Фонде капитального ремонта считают, что такая ситуация в рамках нормы, а работы ведутся в плановом режиме.

Позже в регионе повысили минимальный взнос за капитальный ремонт. Теперь собственники жилья, которое находится в домах, где есть лифт, будут платит 6 рулей 50 копеек за квадратный метр. Собственников квартир в домах без лифта ждет повышение на 55 копеек — теперь они будут платить по 6 рублей и 5 копеек за квадратный метр. Ранее взнос составлял 5 рублей 50 копеек. По данным региональных властей, увеличение размера взноса на капитальный ремонт сможет повысить финансирование программы на 66 млн рублей в год.

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