Катарская компания построит в Ялте гостиничный комплекс

Ялта, Крым, , 17:06 — REGNUM Катарская компания PremiumConstruction собирается построить в Ялте гостиничный комплекс. Объем инвестиций в проект оценивается в 100 млн долларов. Соответствующий меморандум 21 апреля подписали управляющий партнер катарской компании Аль Саади Нассри и глава городской администрации Ялты Андрей Ростенко на Ялтинском международном экономическом форуме, передает пресс-служба ЯМЭФ.

«Аль Саади Нассри изъявил желание реализовать здесь крупный инвестиционный проект — строительство крупного гостиничного комплекса с конгресс-холлом. Общая сумма инвестиций — до 100 млн долларов. Наша задача сейчас — подыскать подходящий земельный участок в береговой зоне площадью от 5 до 19 гектаров», — заявил Ростенко.

Предполагается, что в результате строительства отеля не только появятся новые рабочие места, но и улучшится туристическая инфраструктура региона. Инвестор намерен создасть в отеле условия для проведения крупных международных деловых мероприятий.

Напомним, что в конце февраля 2017 года на инвестиционном форуме в Сочи глава Крыма Сергей Аксенов подписал соглашение о строительстве спортивно-оздоровительного комплекса в пгт. Парковое, которое входит в ялтинский городской округ. Реализация проекта рассчитана на 6 лет, а объем инвестиций составит 9,8 млрд рублей.