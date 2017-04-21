В Подмосковье создадут молодежный бизнес-инкубатор стран БРИКС

Красногорск, , 16:14 — REGNUM В Московской области планируется создать Молодежный бизнес-инкубатор стран БРИКС. Об этом сегодня, 21 апреля, заявил заместитель председателя областного правительства, министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев, предает РИАМО.

По его словам, «Поступило предложение со стороны управляющих делегациями БРИКС по созданию бизнес-инкубатора всех представителей, входящих в БРИКС на территории Подмосковья. Мы готовы предложить в качестве площадки такой бизнес-инкубатор, который мы сейчас строим в Королеве, либо на базе федерального вуза, филиал которого расположен на территории Московской области: Московский физико-технический институт, Российский государственный университет туризма и сервиса или Одинцовский филиал МГИМО».

Планируется, что бизнес-инкубатор начнет работу в Московской области уже в 2017 году.

В свою очередь, председатель Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» Павел Красноруцкий добавил, что в бизнес-инкубаторе будут заниматься разработкой совместных бизнес-проектов, обсуждением инвестиций и в дальнейшем, при содействии органов исполнительной власти, воплощением их в жизнь. В основном, там будут малые предприниматели из разных стран, входящих в состав БРИКС.

Напомним, 21 апреля в Доме правительства Подмосковья в Красногорске открылся семинар-совещание молодых лидеров стран БРИКС.

Справка ИА REGNUM :

БРИКС (BRICS) — группа из пяти быстроразвивающихся стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика. До присоединения ЮАР организация называлась БРИК. Всех участников этого союза объединяет одно — это страны с развивающейся экономикой.

Задача БРИКС — решать вопросы преодоления глобального финансово-экономического кризиса, повышения жизненного уровня населения и перехода к высокотехнологичному производству.

Организация была основана в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума.