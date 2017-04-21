Песков: Прогнозы о назначении Кудрина премьер-министром — это «экзерсисы»

Москва, , 15:14 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал результаты исследования о том, что Алексей Кудрин может стать одним из кандидатов на пост следующего главы правительства после президентских выборов в 2018 году как «словесные и политологические экзерсисы».

По его словам, было не правильно по сути увязывать точку зрения Кудрина с какими-либо электоральными устремлениями.

«Это, скорее, такие словесные и политологические экзерсисы — не более того», — сказал Песков об исследовании «Сценарии позиционирования Путина», которое провели эксперты холдинга «Минченко Консалтинг».

При этом Песков напомнил, что председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин — очень авторитетный эксперт, имеющий точку зрения по широкому кругу вопросов.

Комментируя заявления Кудрина на Красноярском экономическом форуме, Песков отметил, что резервы для совершенствования есть. «Такая обширная страна и такая большая экономика, несмотря ни на что, она резких движений по всем законам физики совершать не может», — ответил представитель Кремля на сравнение системы госуправления в России со «старой скрипучей машиной с низкой скоростью», сделанное Кудриным.

Песков подчеркнул, что в Кремле готовы прислушиваться к мнению Кудрина, как и к мнениям других экспертов, поскольку мнения разных экспертов сейчас конкурируют.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля приступил к работе Красноярский экономический форум (КЭФ), цель которого — обозначить стратегическую повестку экономики России до 2024 года. Кроме того, участники форума подведут итоги социально-экономического развития страны.

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