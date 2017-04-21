На работу в Подмосковье чаще всего едут из Узбекистана и с Украины

Красногорск, , 14:45 — REGNUM В Московскую область в поисках работы приезжают больше всего иностранцев из Средней Азии и Украины. Такие данные приведены в докладе «Практика реализации государственной национальной политики в Московской области», передаёт «Радио 1».

В 2016 году на миграционный учёт в Московской области поставили около 1 млн 240 тысяч иностранцев и лиц без гражданства. Среди городов-лидеров по числу мигрантов — Люберцы, Раменское, Мытищи, Химки и Одинцово.

Больше всего иностранцев, ставших на миграционный учёт, в Подмосковье прибыли из Узбекистана (342 тысячи), Украины (273 тысячи) и Таджикистана (259 тысяч).

Также в Московской области поставлены на учёт граждане Молдавии, Армении, Киргизии, Белоруссии, Азербайджана и Казахстана.

Напомним, 21 апреля в Красногорске проходит семинар, посвящённый вопросам социальной адаптации и интеграции мигрантов. В семинаре принимают участие муниципальные служащие, лидеры религиозных объединений. Всего около 80 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 17 апреля 2017 года власти Московской области снизили стоимость патента. Единый миграционный центр Московской области начал работать по новым тарифам. Теперь оформление патента составит от 11 тыс. 400 рублей вместо 15 тыс. 100 рублей ранее.