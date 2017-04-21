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Игорь Руденя: на ремонт тверских дорог будет направлено более 3,3 млрд. руб

Экономика

Одновременно губернатор намерен повысить требования к качеству работы дорожников

Ремонт дороги
Иллюстрация: Pixabay.com
Ремонт дороги

Тверь, 21 апреля 2017, 14:38 — REGNUM  Свыше 3,3 млрд рублей будет направлено в 2017 году на ремонт муниципальных и региональных дорог в Тверской области. Об этом ИА REGNUM сообщил губернатор Игорь Руденя.

«Более 1,6 млрд рублей пойдет на приведение в порядок дорог местного значения, порядка 1,7 млрд — на ремонт региональных трасс», — конкретизировал глава региона.

Дорожные работы начнутся в мае, в этом году они впервые за много лет приобретут характер масштабной кампании, что особенно важно для субъекта с самой большой протяженностью дорог в Центральном федеральном округе — более 15 тыс. километров, не считая федеральных трасс.

В этом году в контрактные обязательства подрядчиков будут включены позиции, которые позволят улучшить качество ремонтных работ.

«Мы нацелены на повышение требований к качеству материалов и технологиям при ремонте дорог. Хотим существенно повысить планку к подрядчикам, которые будут работать в Тверской области», — подчеркнул Игорь Руденя.

Усиление темпов дорожных работ стало возможным благодаря поступлению поддержки из федерального бюджета, а также за счет экономии и перераспределения ассигнований. В частности, более 596,4 млн рублей из бюджета Тверской области, которые были предусмотрены на путепровод в Чуприяновке, перенаправлены на восстановление изношенных покрытий региональных дорог. Это связано с выделением из федерального бюджета такой же суммы на объект в Чуприяновке.

По словам Игоря Рудени, бюджет Дорожного фонда Тверской области в этом году пополнился почти на 1 млрд рублей. Порядка 938,5 млн рублей из этой суммы направят на капитальный ремонт региональных автодорог. Свыше 60,6 млн рублей — на завершение капитального ремонта моста через Волгу в Ржеве.

Контролировать качество ремонта и состояние трасс будет передвижная лаборатория, использующая навигационную систему, модуль лазерного сканирования и георадар. «Это позволит повысит эффективность контрольных мероприятий», — считает Игорь Руденя.

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Развитие сети автомобильных дорог
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