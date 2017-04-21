На Украине хотят модернизировать угольные шахты и запустить новые лавы

Киев, , 14:33 — REGNUM Угольная отрасль Украины нуждается в реформах, в частности, необходимо оптимизировать работу угольных предприятий, провести обновление оборудования и сделать прозрачными закупки. Как сообщает 21 апреля пресс-служба украинского правительства, об этом на заседании коллегии Минэнергоугля Украины заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Отмечается, что Насалик призвал немедленно оптимизировать работу угледобывающих предприятий, ускорить процессы запуска новых лав и технического переоснащения шахт. Министр напомнил, что для этого государство предусмотрело соответствующее финансирование и увеличило закупочную цену угольной продукции. Он отметил, что повышение эффективности работы предприятий зависит от их умелого управления. В свою очередь, директор Департамента угольно-промышленного комплекса Александр Владыченко призвал учитывать техническую оснащенность и человеческий фактор при реформировании отрасли. По словам Владыченко, на 1 апреля 2017 года в угольной сфере Украины работает 47 751 сотрудников. В то же время только 60% из них работают под землей и заняты непосредственно добычей угля.

«Он также привел факты завышенного количества аппарата управления на отдельных предприятиях. Среди проблем, по словам Александра Владыченко, является закупка оборудования для шахт, медленное использование средств, предусмотренных государством для модернизации и технического перевооружения предприятий, а также введение новых лав», — говорится в сообщении.

Владыченко отметил необходимость закупки импортного оборудования и проведения ремонта имеющегося оборудования шахт.

Кроме того, заместитель начальника управления охраны труда Минэнергоугля Игорь Ященко заявил о недостаточном финансировании мероприятий по охране труда на угольных предприятиях. А заместитель командира Центрального штаба военизированных горно-спасательных частей (ЦШ ВГСЧ) Александр Штода предложил добавить в государственный бюджет отдельную статью, которая будет регламентировать расходы на охрану труда на законодательном уровне.

По итогам заседания был намечен план реформирования угольной отрасли и мер по повышению уровня безопасности труда.

Ранее, 12 апреля, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство заложило в бюджет на 2017 год 66 млн долл на развитие угольной отрасли. «Мы выделили 1,8 млрд грн. Мы должны определиться, как управлять этими ресурсами», — добавил Гройсман.

Он сообщил, что 26 апреля правительство рассмотрит стратегию развития украинских шахт, которая должна стать фундаментальным документом видения дальнейшей работы всей угольной отрасли. «Очень прошу ускорить работу по формированию такой стратегии. Сейчас примем решение: 26 апреля на правительстве должны рассмотреть стратегию. Это должна быть фундаментальная работа и дорожная карта, что надо сделать в этой сфере, в том числе в этом году», — призвал Гройсман.

Напомним, 17 февраля 2017 года украинское правительство ввело чрезвычайные меры на рынке электроэнергии после того, как украинские радикалы и депутаты от «Самопомощи» заблокировали поставки угля на Украину из отдельных регионов Донбасса. Согласно распоряжению, украинским компаниям запрещено экспортировать антрацит, на полную мощность переведены блоки ГЭС и АЭС. В апреле 2017 года Кабинет министров Украины продлил временные чрезвычайные меры в отечественной энергетике еще на месяц, до 17 мая 2017 года.

Как сообщалось, 24 марта пресс-служба Минэнергоугля Украины сообщила о планах закрыть в 2017 году семь убыточных государственных шахт, уменьшив их количество с 33 до 26. При этом Минэнергоугля планирует увеличить добычу угля с 5,8 млн тонн до 8,7 млн. «Этого результата удастся достичь благодаря модернизации, техническому переоснащению шахт и введению новых лав. Для этих целей уже в этом году в бюджете заложено 800 млн гривен (29 млн долл), предусмотрено 1 млрд грн (37 млн долл) кредитных средств под государственные гарантии», — говорится в сообщении.