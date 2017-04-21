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«Поезд из Украины в Иран – это поезд в никуда»

Экономика

Глава «Украинских железных дорог» резко ответил на заявление министра инфраструктуры о пробном запуске поезда по маршруту Украина – Иран

Киев, 21 апреля 2017, 14:23 — REGNUM  

Пробный поезд между Ираном и Украиной физически невозможно запустить, передает пресс-служба «Украинских железных дорог».

Как передает пресс-служба слова транспортного эксперта Александра Кавы, поезд из Украины сможет доехать только до азербайджано-иранской границы в городе Астара, а следующая ближайшая станция в Иране Рашт находится на расстоянии 160 км от границы.

«До ближайшей иранской железнодорожной станции Рашт — 160 километров. И этот путь еще надо построить. На это может уйти 3−4 года», — сообщил эксперт.

Кава отметил, что даже если поезд с сельскохозяйственной продукцией из Украины приедет в Астару, дальше продукцию придется везти на автомобилях.

Глава ПАО «Украинские железные дороги» Войцех Балчун сказал, что заявление о тестовом запуске поезда между Ираном и Украиной свидетельствует о «некомпетентности и непрофессионализме» министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

«Заявлением об отставке руководства ПАО «Украинские железные дороги» министр инфраструктуры прикрывает собственную некомпетентность и непрофессионализм. Очередной пример — анонс тестового поезда в «никуда», — уверен Балчун.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что к лету 2017 года будет запущен пробный поезд с сельскохозяйственной продукцией из Украины в Иран.

Также Омелян высказывал свою точку зрения, согласно которой руководство «Украинских железных дорог» нужно уволить, поскольку созданные филиалы компании не работают, в вопросах корпоративного управления нет прогресса и не создана вертикальная холдинговая компания.

«Коррупция никуда не делась, она увеличилась», — считает министр инфраструктуры.

Читайте ранее в этом сюжете: Пробный поезд по маршруту Иран-Украина может быть запущен этим летом

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Развитие железнодорожной инфраструктуры
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