Открыт первый официальный автобусный маршрут Москва — Ереван

Москва, , 14:12 — REGNUM Сегодня, 21 апреля, открылся официальный автобусный маршрут из Москвы в Ереван. Уехать в столицу Армении теперь можно от автовокзала «Южные Ворота» и автостанции «Теплый Стан», сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Автобусы отправляются трижды в неделю: по средам, пятницам и субботам. Они делают промежуточную остановку на автостанции «Теплый Стан».

«Появление официального маршрута между двумя столицами должно обеспечить пассажиров быстрыми, частыми и максимально безопасными поездками из Москвы в Ереван», — отметил директор службы эксплуатации и развития автовокзалов Мосгортранса Евгений Жигунов.

Напомним, в Москве работают восемь московских автостанций. Пассажиров возят по 172 междугородным и международным направлениям.

На каждой автостанции работают рамки-металлодетекторы и ведется круглосуточное видеонаблюдение. Особое внимание уделяют техническому состоянию автобусов и предрейсовому медосмотру водителей.