Таджикистан и Россия будут развивать связи в сфере оборонной промышленности

Душанбе, , 13:55 — REGNUM В Таджикистане состоялось заседание совета коллегии Военно-промышленной комиссии России по вопросам военно-экономического сотрудничества в формате Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В совместном заседании приняли участие исполняющий обязанности генерального секретаря Организации Валерий Семериков и представители заинтересованных министерств, ведомств, предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса Таджикистана, сообщает пресс-служба ОДКБ.

«В Протоколе заседания, подписанном им совместно с руководителями делегаций — заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации О.И.Бочкаревым и министром промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Ш. Бобозода, предусмотрены практические мероприятия по формированию кооперационных и интеграционных связей между предприятиями оборонно-промышленных комплексов России и Таджикистана в рамках дальнейшего развития военно-экономического сотрудничества в формате ОДКБ», — говорится в сообщении.

Также ряд протоколов о намерениях по развитию сотрудничества подписали руководители организаций и предприятий оборонной промышленности Таджикистана и России.

Организация договора о коллективной безопасности была создана в связи с подписанием 15 мая 1992 года в Ташкенте Договора о коллективной безопасности. В 1994 году договор вступил в силу и на тот момент в него входили 9 стран-участниц. Позднее Азербайджан, Грузия и Узбекистан приняли решение о выходе из Организации. Сегодня в ОДКБ входят 6 государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.