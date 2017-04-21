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На Украине растут объемы розничной торговли

Экономика

Больше всего в розницу торгуют в столице

Киев, 21 апреля 2017, 14:03 — REGNUM  

Объемы розничной торговли на Украине за первый квартал 2017 года увеличились на 3,1% относительно того же периода 2016 года, передает пресс-служба Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, товарооборот в розницу в I квартале 2017 года составил 164,68 млрд гривен ($6,15 млрд).

Отмечается, что рост розничной торговли продолжается с 2015 года — в 2016 году объемы торговли составили 1,16 трлн гривен ($44 млрд), что на 4% больше, чем в 2015 году.

В пресс-службе уточнили, что розничный товарооборот увеличился в марте по сравнению с февралем 2017 года на 16,1%.

Наиболее крупные объемы розничной торговли были зафиксированы в Киеве, а также в Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Киевской областях.

Помимо этого, за I квартал 2017 года также немного вырос показатель оптовой торговли — на 1% по сравнению с первым кварталом 2016 года и составил 374,151 млрд гривен ($14 млрд).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году экспорт Украины упал почти в два раза по сравнению с объемом экспорта в 2013 году.

Так, в 2013 году Украина экспортировала продукцию на $63,3 млрд, в 2016 году этот показатель составил $36,4 млрд.

Наибольшую долю в экспорте Украины составила аграрная и пищевая продукция — 42% в 2016 году, после нее следует продукция металлургии — 22,9%.

Также в 2016 году по сравнению с 2015 годом упал экспорт в Россию на 2,8% и увеличился в страны Евросоюза — на 3,7%.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина исчерпала за 3 месяца годовую квоту на агроэкспорт в ЕС

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