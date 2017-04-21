Саратовские власти готовятся к выборам: проезд в транспорте не подорожает

Саратов, , 14:05 — REGNUM С 1 мая в Саратове не произойдет повышения цен на проезд в общественном транспорте. За такое решение проголосовали депутаты Саратовской городской думы 21 апреля, сообщает ИА REGNUM.

Председатель дорожного комитета администрации Саратова Геннадий Свиридов, представляя парламентариям законопроект о регулировании тарифов в общественном транспорте с 1 мая, заявил, что решение принималось, исходя от платежеспособности населения.

По его словам, стоимость проезда останется на прежнем уровне: в автобусах, трамваях и троллейбусах 17 рублей, для маршруток — 18 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 декабря 2015 года власти Саратова подняли цены на проезд в общественном транспорте на 2 рубля. Проезд в электротранспорте стал стоить 17 рублей, в маршрутках — 18.

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