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Блеск и нищета: доходы таких разных волгоградских депутатов

Экономика

Декларации о доходах и имуществе обнародовали все 36 парламентариев думы Волгоградской области: доходы самого богатого и самого бедного различаются в 156 раз

Плакат. Богач и бедняк (фрагмент). 1902
Плакат. Богач и бедняк (фрагмент). 1902

Волгоград, 21 апреля 2017, 13:44 — REGNUM  В Волгоградской области доходы депутатов законодательного органа региона отличаются в сотни раз. Так, самым богатым по итогам 2016 года вновь оказался депутат от «Единой России» Владимир Осьмаков. Согласно опубликованным на официальном сайте законодательного органа сведениям, семейный бюджет парламентарий пополнил более чем на 75 млн рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля. Это в среднем по 6,25 млн рублей заработка в месяц. Для сравнения: в 2015 году его доход превысил 62,6 млн рублей.

Помимо думской деятельности, народный избранник занимался и бизнесом. Он являлся генеральным директором компании «АГРО-АВК» в селе Заплавное, которое занималось разведением и продажей птицы. Согласно данным глобальной справочной системы по российским юридическим лицам и предпринимателям, фирма была ликвидирована 1 июля 2016 года.

При этом недвижимого имущества у Владимира Осьмакова немного. В его собственности числится 1/3 доли в квартире площадью 86,9 кв. метров и половина нежилого помещения площадью 886,4 кв. метра. Дач, домов, гаражей и земельных участков у Осьмакова нет, а вот недвижимое имущество. Из движимого имущества у народного избранника — две элитные иномарки — Land Rover Range Rover и Mercedes-Benz GLS, а также мотоцикл.

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Глава Волгоградской области обнародовал свой доход за 2015 год

А вот у супруги парламентария недвижимости в разы больше, чем у мужа. В ее владении — два земельных участка общей площадью более 0,24 гектара, жилой дом площадью 258,1 кв. метра и доля в квартире. Ездит госпожа Осьмакова на Jaguar F-Pace. За 2016 год она заработала немногим более 1,5 млн рублей.

На втором месте по «доходности» Гасан Набиев (депутат от «Единой России»), задекларироваший доход в 56,5 млн рублей. Напомним, с января 2008 года Набиев занимал должность ООО «Газпром трансгаз Волгоград». В октябре 2016 года он покинул свой пост в связи с выходом на пенсию.

Тройку лидеров по заработанным средствам за 2016 год замыкает заместитель председателя комитета по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и дорожному хозяйству Владимир Ефимов («Единая Россия»). Его годовой доход превысил 24,6 млн рублей. У него также две дорогостоящих иномарки Mercedes-Bens и Toyota Land Cruiser 200. Владеет он на правах собственности тремя квартирами, жилым домом и земельным участком.

Самый скромный доход — у Сергея Пескова (депутат от «ЕР», работает главным энергетиком на ВОАО «Химпром») — 484 940 рублей. Большая часть депутатов областной думы за 2016 год заработала в среднем 2,2 — 2,5 млн рублей.

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