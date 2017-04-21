МЭР РФ – о пенсиях работающим пенсионерам: Надо посчитать бюджетные затраты

Красноярск, , 13:36 — REGNUM Размер пенсий для работающих пенсионеров может увеличиться. Сейчас российское министерство экономического развития прорабатывает этот вопрос.

Как заявил на Красноярском экономическом форуме заместитель министра экономического развития Олег Фомичев, сейчас ведомству предстоит провести соответствующие расчеты.

«Там все просто, надо считать, сколько потребует бюджетных средств, и в правительстве решать», — сказал он.

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Комментируя решение МЭР проиндексировать пенсии для этой категории пенсионеров, глава комитета Государственной думы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) сказал, что расчеты просты и много времени не займут.

«Что там считать? Нам известно, сколько работающих пенсионеров, надо умножить на коэффициент, получить ту сумму, которую надо в бюджете найти, выделить для того, чтобы проиндексировать пенсию работающим пенсионерам», — сказал он.

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Напомним, пенсии работающих пенсионеров были заморожены с января 2016 года. В ходе отчета перед депутатами 20 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что министрам и депутатам необходимо вместе обсудить социальные и экономические последствия этого шага.

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