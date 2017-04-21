Латвия отказалась от участия в строительстве «Северного потока – 2»

Рига, , 14:04 — REGNUM Правительство Латвии во время закрытой части заседания решило не поддерживать участие Вентспилского порта в строительстве газопровода «Северный поток — 2» (Nord Stream 2), сообщает LETA.

Кабинет министров решил, что не следует поддерживать любые мероприятия на территории Латвии, если они связаны с «Северным потоком — 2» и поддерживают реализацию этого проекта. Такое решение было принято на основании докладов, разработанных министерством обороны и министерством охраны окружающей среды и регионального развития, а также с учетом рекомендаций от представителей служб госбезопасности.

Правительство поручило министерствам финансов, сообщения, регионального развития и финансов обеспечить, чтобы представители Кабинета министров в правлении Вентспилсского свободного порта голосовали против любого участия порта в реализации проекта «Северный поток — 2».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, мэр Вентспилса и председатель правления Вентспилсского порта Айвар Лембергс сообщил, что Вентспилсский свободный порт и его терминалы Noord Natie Ventspils Terminals и Eurohome Latvija получили предложение участвовать в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Согласно расчетам управления Вентспилсского порта, доходы латвийской экономики от участия в проекте могли бы составить 25 млн евро.

Поступившее порту предложение предусматривает, что Вентспилс мог бы принимать необходимые для строительства газопровода трубы, хранить их на своих площадках и доставлять на место прокладки газопровода в море. В настоящее время грузовых площадок порта недостаточно, чтобы хранить необходимое количество труб, поэтому инвесторы проекта предлагают вложить в порт 14 млн евро, построив дополнительные грузовые площадки площадью 7 гектаров, которые затем будут переданы порту.

Напомним, ввод реализуемого концерном «Газпром» и несколькими европейскими партнерами «Северного потока — 2» запланирован на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии.