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Правительство Ростовской области застелют коврами за 743 тыс. рублей

Экономика

Объявлен электронный аукцион

Конференц-зал правительства Ростовской области
Иллюстрация: Donland.ru
Конференц-зал правительства Ростовской области

Ростов-на-Дону, 21 апреля 2017, 13:24 — REGNUM  Правительство Ростовской области выделило из казны региона 743 тыс. рублей на обновление ковров в здании, где заседают чиновники. Соответствующий электронный аукцион объявлен на сайте госзакупок, передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля.

В документации на приобретение коврового покрытия сказано, что закупка осуществляется у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Общая площадь, которая будет укрыта коврами, равна 176 кв. м. Так, будет приобретено 12 ковров, их уложат на лестничные марши и площадки конференц-зала.

Что касается требований, то первосортные изделия должны быть темно-красного цвета, двухполотные жаккардовые. Ворс не менее 6 мм должен состоять как минимум наполовину из чистой шерсти, тип ворса указан петлевой. Края изделий должны быть необработанными.

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Напомним, стоимость выборочного ремонта правительственной резиденции превышает 50 млн рублей. Бюджетные деньги в том числе пойдут на благоустройство чаши пруда и озеленение территории на улице Евдокимова, 132 «г».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главный финансовый документ Ростовской области на 2017 год принят с дефицитом в 10 млрд рублей. Параметры бюджета составляют 149 млрд рублей по доходам, расходы запланированы в размере 159 млрд рублей.

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