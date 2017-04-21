Пятница, 21 Апреля 2017 года
15:20:45 МСК

Госдума изменила схему санации банков в РФ

Экономика

Создается фонд

Москва, 21 апреля 2017, 13:14 — REGNUM  Закон о создании Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) приняла Госдума в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля. Фонд формируется за счет средств Банка России для финансирования санации банков в рамках мероприятий по предупреждению их банкротства.

ФКБС создается из денежных средств Центробанка и действующей от имени регулятора управляющей компании.

Закон предусматривает создание Банком России ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора», которое будет от имени ЦБ участвовать в санации, используя средства Фонда консолидации банковского сектора. Управляющая компания сможет осуществлять доверительное управление акциями банков, ПИФами, а также правами по субордам и иным кредитам, депозитам и банковским гарантиям, если они были переданы УК Банком России.

По завершении санации предполагается продажа банков новому владельцу на открытом аукционе, который проводит ЦБ.

Закон запрещает возможность выплаты золотых парашютов руководителям банков, попавших под санацию, заявил депутат Госдумы Игорь Дивинский («Единая Россия»). Он уточнил, что под санацию могут попасть и «уставшие собственники», которые давно открыли бизнес, но не могут ни развивать его, ни выйти из него. Фонд поможет таким предпринимателям достойно выйти из банковского бизнеса без ущерба для себя, отметил парламентарий.

Устанавливается, что в случае утверждения плана участия ЦБ РФ в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка обязательства работодателя, возникшие из трудовых отношений и являющиеся стимулирующими выплатами (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты), прекращаются перед лицами, занимающими должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера банка, руководителя, главного бухгалтера филиала банка, членов совета директоров (наблюдательного совета) банка, перед контролирующими банк лицами, определяемыми в соответствии с законодательством о банкротстве.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Банковское дело
Главное сегодня
NB!
21.04.17
Ленин побеждает в Эквадоре
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Политика
NB!
21.04.17
Песков – о «преемнике Путина»: «Тут все предельно ясно»
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
21.04.17
Дмитрий БуяновПерерождение капитализма: чудовищный космос, угрожающий уничтожением мира
ЭрфуртГермания REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
21.04.17
«Эрдоган становится самым неприступным лидером Турции со времен Ататюрка»
ЛондонВеликобритания Политическая жизнь Турции Политика
NB!
21.04.17
Ленин — «не реликвия»: опрос
МоскваРоссия Судьба тела Ленина и мавзолея Общество
NB!
21.04.17
Блеск и нищета: доходы таких разных волгоградских депутатов
ВолгоградРоссия Доходы госчиновников и депутатов в 2016 году Экономика
NB!
21.04.17
Песков о «переброске» техники к границе КНДР: Это не публичный вопрос
МоскваРоссия Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
21.04.17
В Хабаровске два человека погибли при нападении на приемную ФСБ
ХабаровскРоссия Нападения на сотрудников правоохранительных органов Происшествия
NB!
21.04.17
Минобороны РФ восстанавливает сеть полярных аэродромов в Арктике
МоскваРоссия Развитие российской Арктики Политика
NB!
21.04.17
Неуставные отношения в армии сократились на 37,6% — Шойгу
МоскваРоссия ЧП в армии Политика
NB!
21.04.17
Станислав СтремидловскийСША – Польша: памятник Сталину на улице Рузвельта
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
21.04.17
«Радуйтесь, что в Латвии есть политики, имеющие контакты в России»
РигаЛатвия Поиски «нелояльных» в Прибалтике Политика
NB!
21.04.17
Машина скорой помощи врезалась в остановку в Краснодаре
КраснодарРоссия ЧП с машинами «скорой помощи» Происшествия
NB!
21.04.17
Рейтинг Forbes: богатейшие люди, связанные с Новосибирской областью
НовосибирскРоссия Рейтинг журнала Forbes Экономика
NB!
21.04.17
ВЦИОМ: 63% граждан РФ считают необходимым захоронить тело Ленина
МоскваРоссия Судьба тела Ленина и мавзолея Общество
NB!
21.04.17
Без брани и цифр: Госдума приняла закон об именах
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
21.04.17
Республиканцы и демократы США объединились против работы Exxon в России
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
21.04.17
Минстрой займется снижением ставок по ипотеке в Крыму
ЯлтаКрымРоссия Ипотечное кредитование Экономика
NB!
21.04.17
Украинский разведчик депортирован из Самары в ДНР
СамараРоссия Спецслужбы и шпионаж Политика
NB!
21.04.17
Госдума приняла закон о поэтапном переходе бюджетников на карты «Мир»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
21.04.17
Лукашенко: «Когда ввели санкции, Россия поняла ценность Белоруссии»
МинскБелоруссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Экономика
NB!
21.04.17
Военный Донбасс: активизировались бои под Донецком, стороны несут потери
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
ещё главное