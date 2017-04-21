Госдума изменила схему санации банков в РФ

Москва, , 13:14 — REGNUM Закон о создании Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) приняла Госдума в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля. Фонд формируется за счет средств Банка России для финансирования санации банков в рамках мероприятий по предупреждению их банкротства.

ФКБС создается из денежных средств Центробанка и действующей от имени регулятора управляющей компании.

Закон предусматривает создание Банком России ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора», которое будет от имени ЦБ участвовать в санации, используя средства Фонда консолидации банковского сектора. Управляющая компания сможет осуществлять доверительное управление акциями банков, ПИФами, а также правами по субордам и иным кредитам, депозитам и банковским гарантиям, если они были переданы УК Банком России.

По завершении санации предполагается продажа банков новому владельцу на открытом аукционе, который проводит ЦБ.

Закон запрещает возможность выплаты золотых парашютов руководителям банков, попавших под санацию, заявил депутат Госдумы Игорь Дивинский («Единая Россия»). Он уточнил, что под санацию могут попасть и «уставшие собственники», которые давно открыли бизнес, но не могут ни развивать его, ни выйти из него. Фонд поможет таким предпринимателям достойно выйти из банковского бизнеса без ущерба для себя, отметил парламентарий.

Устанавливается, что в случае утверждения плана участия ЦБ РФ в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка обязательства работодателя, возникшие из трудовых отношений и являющиеся стимулирующими выплатами (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты), прекращаются перед лицами, занимающими должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера банка, руководителя, главного бухгалтера филиала банка, членов совета директоров (наблюдательного совета) банка, перед контролирующими банк лицами, определяемыми в соответствии с законодательством о банкротстве.