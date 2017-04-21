Магнитогорский меткомбинат увеличил поставки автолиста

Магнитогорск, Челябинская область, , 12:49 — REGNUM Магнитогорский металлургический комбинат (ОАО «ММК», г. Магнитогорск, Челябинская область) в 2016 году поставил автомобилестроителям 473 тыс. тонн металлопродукции. Как сообщает пресс-служба предприятия, это на 12,6% больше аналогичного показателя предыдущего года.

Доля поставок автолиста в структуре отгрузки ММК на внутренний рынок в минувшем году увеличилась с 6 до 6,5% несмотря на снижение производства легковых автомобилей в России в 2016 году на 7,4%.

Поставки иностранным автопроизводителям, локализующим свои сборочные мощности в России, выросли на 34,5%: с 20 тыс. тонн до 26,9 тыс. тонн. С 2013 года отгрузка иностранным автоконцернам, имеющим производственные мощности в России, выросла более чем в четыре раза.

ОАО «ММК» — один из ведущих поставщиков металлопродукции для автозаводов и смежных предприятий. Металлопрокат ММК уже получил акцептацию 80% автомобилестроителей России. Для 60% ММК является поставщиком на постоянной основе.