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Объем китайского контрафакта возрос более чем в 2 раза

Экономика

Более 8 тыс единиц контрафактной продукции выявили алтайские таможенники с начала 2017 года. Потенциальный ущерб правообладателям оценен в 59,4 миллионов рублей

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Контрафактная обувь, изъятая алтайскими таможенниками
Иллюстрация: Алтайская таможня
Контрафактная обувь, изъятая алтайскими таможенниками

Барнаул, 21 апреля 2017, 12:51 — REGNUM  За 1 квартал 2017 года Алтайской таможней было выявлено и изъято 8180 единиц контрафактной продукции (ЕКП), что более чем в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (3577 ЕКП). Предотвращенный потенциальный ущерб, нанесенный правообладателям, оценивается в 59,4 млн рублей. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщила пресс-секретарь Алтайской таможни Алина Шмидт.

По ее словам, в основном выявлялись такие контрафактные товары, как кондитерские изделия, принадлежности для ванны, обувь, игровые приставки, («Барбарис», «Маша и медведь», «Adidas», «Nike», «Gucci», «Sony PlayStation»). В частности, на Горнякский таможенный пост Алтайской таможни к таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребления поступила партия обуви из Китая (мужские и женские полуботинки) в адрес фирмы, зарегистрированной в Новосибирске.

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Контрафактная обувь, изъятая алтайскими таможенниками
Иллюстрация: Алтайская таможня
Контрафактная обувь, изъятая алтайскими таможенниками

«В ходе проведения таможенного досмотра данной партии было установлено, что на декларируемых товарах нанесены обозначения, сходные с товарными знаками компаний «Nike», «Adidas», а также были выявлены товары с нанесенной маркировкой «BOOST», которая является товарным знаком компании «Adidas». Товарные знаки «Nike», «Adidas» и «BOOST» зарегистрированы в Таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности, в связи с чем, выпуск данных товаров был приостановлен, правообладателям товарных знаков направлены запросы, а также назначена таможенная экспертиза. Согласно сведениям, указанным в таможенной декларации, изготовителем данной продукции является китайская фирма Hebei Xingyu Shoes Co LTD. Документы, подтверждающие право на использование товарных знаков «Nike», «Adidas» и «BOOST» таможенному органу декларант товара не предоставил. По заключению эксперта задержанная обувь является контрафактной», — пояснила Алина Шмидт.

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Контрафактная обувь, изъятая алтайскими таможенниками
Иллюстрация: Алтайская таможня
Контрафактная обувь, изъятая алтайскими таможенниками

Всего таможенники выявили и изъяли 2544 пары контрафактной обуви, из них 1020 под знаком «Nike» и 1524 пар под знаком «Adidas» и «BOOST». В отношении фирмы-нарушителя возбуждено два административных дела по статье 14.10 Кодекса об административных правонарушениях (незаконное использование товарного знака).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2015 года власти региона вышли с предложением в правительство РФ об ужесточении требований к контрафактной продукции. Работа комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Алтайском крае помогла выявить десятки сотен контрафактных вещей и не допустить на фармрынок лекарственные подделки.

Читайте ранее в этом сюжете: Борьба с контрафактом на Алтае: стоимость изъятого превысила 3,5 млн руб

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