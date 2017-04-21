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Сокращение добычи нефти: мониторинговая комиссия ОПЕК соберется 24 мая

Экономика

Минэнерго РФ примет участие во встрече

Добыча нефти
Иллюстрация: Pixabay.com
Добыча нефти

Вена, 21 апреля 2017, 14:29 — REGNUM  Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) планирует провести министерскую встречу по мониторингу, на которой будет обсуждаться соглашение о сокращении объемов добычи нефти, в Вене 24 мая, то есть за день до самого заседания картеля. Представители российского энергетического ведомства тоже примут участие в переговорах. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак.

Он отметил, что секретариат ОПЕК предложил провести встречу по мониторингу 24 мая. Российская сторона не возражает относительно таких условий. В настоящее время ожидается получения согласия от других стран, задействованных в мониторинговой комиссии.

Напомним, что 25 мая в Вене состоится также встреча членов картеля. Как ранее заявлял генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, в результате ряда встреч в конце мая 2017 года может быть принято решение о продлении действия соглашения о сокращении объемов добычи нефти.

О возможности продления сделки по нефти говорили давно. Изначально ряд стран высказывался за пролонгацию соглашения, однако многие не торопились с выводами. В частности, российская сторона указывала на то, что продление соглашения возможно, однако пока свой вердикт не вынесет мониторинговая комиссия, говорить об этом рано. Такую позицию в Минэнерго РФ подтвердили в четверг, 20 апреля.

Однако до встречи ОПЕК остается чуть более месяца, а министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалих, как ранее передавало ИА REGNUM, заявил, что некоторые страны-нефтепроизводители уже готовы продлить сделку. По словам аль-Фалеха, уже имеется даже предварительная договоренность с рядом стран. Однако какие именно это страны, министр не сказал. Он также указал на то, что имеет особого значение то, на какой срок может быть пролонгировано соглашение. Это может быть и полгода, и девять месяцев, и год.

В тот же день министр нефти и газа Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи в интервью агентству Bloomberg заявил, что страны, которые входят в совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, договорились о возможном продлении соглашения по уменьшению добычи нефти с целью сокращения запасов. А это такие страны как Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, которые являются членами ОПЕК, а также Бахрейн и Оман, которые не входят в картель.

Ранее эксперты американского инвестиционного банка Citigroup отмечали, что сегодня соглашение «ОПЕК плюс» имеет огромное значение для рынка. Может, даже большее, чем информация о запасах нефти в США. Поэтому, по мнению аналитиков, если члены ОПЕК и страны, не входящие в картель, решат продлить сделку, то в течение нескольких месяцев цены на нефть могут вырасти до $60 за баррель, а до конца года и вовсе — до $65 за баррель.

Читайте подробнее: «Решение ОПЕК может поднять цены на нефть до $65 за баррель к концу года»

Напомним, что в феврале страны венского соглашения выполнили условия сделки в общей сложности на 94%, притом, что по итогам января было 86%. В феврале члены картеля соблюдали свои обязательства примерно на 106%, а другие нефтедобывающие страны — на 64%.

Министр нефти Кувейта Иссам аль-Мазрук недавно говорил, что выполнение соглашения о сокращении нефтедобычи странами-нефтепроизводителями вне ОПЕК выросло с 30% в первый месяц действия соглашения до 60% во втором месяце и составило около 80% в марте.

Читайте ранее в этом сюжете: «Нефть выбирает путь»

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