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«Рубль болтается из стороны в сторону»

Экономика

Комментарий аналитика о курсах валют на 21 апреля

Рубль
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубль

Москва, 21 апреля 2017, 08:17 — REGNUM  Фактически, уже два дня рубль болтается из стороны в сторону в парах с иностранными валютами и серьезным образом своего положения не меняет. В рублевых парах присутствуют реакции в моменте на те или иные новости, но фундаментально и технически никаких важных изменений нет, считает старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Согласно данным Центробанка, в первом квартале поддержка рублю шла со стороны иностранцев. Нерезиденты скупали российские ОФЗ, приток капитала в бонды составил 250 млрд рублей. Деньги текут в финансовую систему в этом году втрое быстрее, чем в прошлом. Минфин, привлекая размещениями ОФЗ капитал, смог на 91% закрыть бюджетные прорехи.

Это тот самый carry trade, о котором много говорится в последние месяцы. «Горячие деньги» ушли из южноафриканского рэнда и, ввиду отсутствия ассортимента вариантов, устремились в рубль. Считается, что суммарно на руках у нерезидентов сейчас находится чуть менее 30% российского долга.

Это значит, что как только спекулятивный ветер сменит направление и инвесторы начнут закрывать позиции, обратное валютное движение будет быстрее и резче наблюдаемого сейчас. Впрочем, в настоящий момент спекулянтам carry trade мало что угрожает серьезным образом.

Однако с учетом полученного от ЦБ сигнала о понижении ключевой ставки в апреле (заседание пройдет 28.04) можно ожидать, что интерес покупателей к ОФЗ в ближайшее время только вырастет. Это поддержит рубль и продавит доллар еще ниже.

Сегодня, 21 апреля, доллар США попробует удержаться в пределах 55,95−56,56,60 руб. Коридор довольно узкий, но сильный. Поддержка стоит на 55,70, сопротивление — на 56,40.

Добавим, 20 апреля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» упал на 49 коп. (-0,7%), до 56,16 руб., курс евро отступил на 32 коп. (-0,28%), до 60,37 руб.

Центральный банк России с 21 апреля повысил официальный курс доллара США к рублю на 24 коп., до 56,41 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 60,61 руб., что выше предыдущего дня на 35 коп.

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