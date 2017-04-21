Пятница, 21 Апреля 2017 года
08:25:19 МСК

Законопроект по НДД для нефтяной отрасли будет внесен в Госдуму в мае

Экономика

Вероятно, для Самотлора и других обводненных месторождений будут предусмотрены преференции

Аркадий Дворкович
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Аркадий Дворкович

Москва, 21 апреля 2017, 08:02 — REGNUM  

До конца мая правительство РФ должно рассмотреть и внести в Госдуму законопроект, предполагающий введение налогообложения дополнительного дохода в нефтяной отрасли. НДД будет введен в пилотном режиме с 2018 года, сообщил 21 апреля журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

По его словам, решение о том, что проект готов для рассмотрения, было принято на совещании 20 апреля. Дворкович пояснил, что, вероятно, для Самотлора и других обводненных месторождений будут предусмотрены преференции, однако пока неясно, какие именно.

Он пояснил, что расчеты разных министерств и компаний по поводу таких месторождений отличаются очень сильно. Это не позволило принять окончательное решение, потому выработка такого решения будет проходить одновременно с рассмотрением закона парламентариями.

«Возможно, как раз в парламенте процесс сойдется и примем одновременное решение и по НДД и по обводненным месторождениям — или внутри НДД, или отдельно», — отметил он и добавил, что правительство успеет и рассмотреть документ, и представить его парламенту до конца мая.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство энергетики РФ разработало совместно с Минфином и согласовало проект закона по налогу на добавленный доход в нефтяной отрасли. Новая система предполагает снижение суммарной величины налогов, который зависят от валовых показателей (НДПИ на нефть и таможенной пошлины на нефть), и введение налогообложения дополнительного дохода от добычи. Ожидается, что это сделает систему налогобложения более гибкой, так как величина налогов будет зависеть от экономической эффективности разработки месторождений.

Читайте ранее в этом сюжете: Переход на НДД позволит вовлечь в разработку 5 млрд тонн нефти к 2025 году

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
Главное сегодня
NB!
21.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 21 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
21.04.17
Алёна Зеленина Порты: Белоруссии не нужна скидка РЖД, а Транснефть убивает латвийский порт
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
21.04.17
Эрдоган: Негативный настрой ЕС помог мне выиграть
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
21.04.17
Эрдоган попытался договориться с США. Неудачно
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
21.04.17
The Telegraph: «К словам Порошенко надо прислушаться»
ЛондонВеликобритания Гражданская война на Украине Политика
NB!
21.04.17
Русский правитель Аляски стал жертвой недальновидности. А русская Аляска?
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
21.04.17
«Северный поток – 2»: политические препоны экономическому проекту
КопенгагенДания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
21.04.17
ЕАЭС: Назарбаев оптимистичен
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
21.04.17
Анна Алябьева«У этой победы отец один»: Как в Новосибирске отменили резкий рост тарифов
НовосибирскРоссия Повышение тарифов на услуги ЖКХ Политика
NB!
21.04.17
Новый уровень российско-белорусских отношений
МинскБелоруссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
21.04.17
США и Северная Корея. Действительно ли не о чем волноваться?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
21.04.17
Боевой гопак и «завоевание России»: переключение внимания по-киевски
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
21.04.17
Без шоковых реформ – к процветанию государства
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
21.04.17
«Лион» победил «Бешикташ» в серии пенальти
АнкараТурция Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
21.04.17
«Аякс» совершил чудо, вырвав путевку в 1/2 ЛЕ во втором экстра-тайме
БерлинГермания Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
21.04.17
Гол Маркуса Рэшфорда в экстра-тайме вывел «МЮ» в полуфинал ЛЕ
МанчестерВеликобритания Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
20.04.17
«Сельта» выбила «Генк» из розыгрыша ЛЕ
БрюссельБельгия Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
20.04.17
«Когда санкции мешают бизнесу американских компаний, то делают исключения»
МадридИспания Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Экономика
NB!
20.04.17
Алексей ЮсевГерой-убийца: «Последствия» для россиян
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
20.04.17
Военный Донбасс: ВСУ готовят наступление к майским праздникам
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
20.04.17
«России пора преобразовать себя из невинной жертвы в достойного противника»
МоскваРоссия Внешняя политика России Политика
NB!
20.04.17
Андрей РепинСтать трудящимся: почти первомайский фоторепортаж
Нижний НовгородРоссия 1 мая Экономика
ещё главное