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Под социальные проекты землю инвесторам на Камчатке дадут без торгов

Экономика

Это, по мнению региональных властей, только привлечет потенциальных инвесторов

Петропавловск-Камчатский, 21 апреля 2017, 07:58 — REGNUM  На Камчатке решили расширить круг инвесторов, которые могут получить под свои проекты землю без проведения торгов. Новыми льготными условиями, в частности, могут воспользоваться те, кто будет работать в социальной сфере, например, строить детские сады или медицинские учреждения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: На Камчатке растет бизнес-конкуренция: предпринимателей все большеЗакон, который позволяет инвесторам получить землю без торгов, принят региональным парламентом. «Теперь на эту льготу имеют право те, кто инвестирует значительные средства в возведение дошкольных учреждений, лечебно-профилактических организаций, спортивных объектов, парков культуры и отдыха, а также ряда других объектов культурно-массовой направленности», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM спикер краевого парламента Валерий Раенко.

По его словам, инвесторы при этом должны вложить в проект от 50 до 100 млн рублей при строительстве в Петропавловске, Елизово и Вилючинске и от 10 до 50 млн рублей в отдаленных населённых пунктах.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее получить землю в аренду без торгов могли только крупные инвесторы под особо значимые, масштабные проекты. Но сейчас власти решили расширить список, чтобы привлечь еще больше инвесторов.

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Привлечение инвестиций в региональную экономику
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