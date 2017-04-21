На Камчатке для привлечения инвесторов приватизируют главный аэропорт

Петропавловск-Камчатский, , 04:28 — REGNUM План приватизации 100% пакета акций АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский» предусматривает сохранение за региональной властью полного контроля над деятельностью предприятия, заявили корреспонденту ИА REGNUM в местном правительстве, поясняя предстоящую приватизацию главных воздушных ворот региона.

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Действительно акции планируется передать в АО «Корпорация развития Камчатского края», основным акционером которого остается регион. «Таким образом, контроль сохраняется, но становится более эффективной реализация инвестиционного проекта по строительству здания терминала в аэропорту. Этот вариант интересен и инвесторам, и заказчику будущего строительства», — пояснили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатка ищет инвестора для строительства нового здания аэропорта. В ценах на 2016 год стоимость строительства первой очереди международного терминала составляет 3,1 млрд рублей. В целом проект по развитию главных воздушных ворот Камчатки предполагает привлечение до 9,4 млрд рублей инвестиций.

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Проект предполагает строительство пассажирского терминала площадью более 24 тысяч квадратных метров, предусматривающий размещение различных служб, необходимых для обслуживания внутренних и международных рейсов. Также предусмотрены оборудование привокзальной площади, строительство новых и модернизация существующих объектов служебно-технической территории аэропорта.

В рамках реализации проекта ряд капиталовложений предусмотрен за счёт средств федерального и краевого бюджетов. Так, правительство Камчатского края готово соинвестировать часть расходов, направив до 1,3 млрд рублей на строительство подъездных путей и прокладку инженерных коммуникаций. Планируется, что на аэропорт будет распространены налоговые льготы и другие преференции, предусмотренные режимом Свободного порта.

Новое здание аэровокзала должно заменить действующее, введённое в строй более полувека назад. По завершении первой очереди строительства международный терминал будет рассчитан на обслуживание 400 пассажиров в час. При проектировании были соблюдены международные требования по комфортности обслуживания пассажиров.