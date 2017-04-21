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«Новый шелковый путь» набирает обороты: 130 транспортных соглашений

Экономика

356 международных дорожных путей, 4200 прямых авиарейсов, упрощенные процедуры

Китай
Иван Шилов © ИА REGNUM
Китай

Пекин, 21 апреля 2017, 02:24 — REGNUM  Китай подписал более 130 двусторонних и региональных транспортных соглашений со странами, участвующими в инициативе «Нового шелкового пути», заявило 20 апреля министерство транспорта КНР, передает агентство «Синьхуа»

Пресс-секретарь министерства У Чуньгэн заявил на пресс-конференции, что за прошедшие три года были заключены договоры по железнодорожным, автомобильным, морским и воздушным перевозкам, равно как и договоры с почтовыми службами.

«Транспортное сообщение является базовым приоритетом для осуществления инициативы «Нового шелкового пути», — заявил У, добавив, что Китай открыл 356 международных дорожных путей как грузового, так и пассажирского назначения, в то время как морское транспортное сообщение «сейчас покрывает все страны пути».

Каждую неделю 4200 прямых рейсов связывают Китай с 43 странами «Нового шелкового пути». Железнодорожные пограничные процедуры были упрощены для 39 грузовых маршрутов между Китаем и странами Европы, продолжил представитель минтранспорта КНР.

Китай настроен на сотрудничество с целью улучшения транспортного сообщения, а также создания новых сухопутных и морских транспортных путей.

Напомним, что в мае в китайской столице Пекине пройдет форум «Один пояс, один путь», где страны-участники инициативы обсудят дальнейшее развитие масштабного китайского проекта, а также заключат новые международные договоры.

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«Новый шелковый путь»
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