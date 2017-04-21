«Когда санкции мешают бизнесу американских компаний, то делают исключения»

Мадрид, , 23:27 — REGNUM «Американский энергетический гигант Exxon Mobil хочет возобновить совместный проект с Роснефтью разработки месторождений нефти в Черном море. Однако для этого предприятию требуется преодолеть санкции, наложенные Конгрессом США на Россию, — сообщает нью-йоркский корреспондент газеты Сандро Посси. — Рекс Тиллерсон, нынешний Госсекретарь, в бытность свою генеральным директором Exxon Mobil потратил несколько лет, чтобы составить совместный проект работы с русскими — в нем отражены не только черноморские месторождения, но и возможности сотрудничества по добыче нефти в Арктике, которое санкциями не обложено».

«По предварительной информации The Wall Street Journal Госдепартамент уже ведет активные консультации с депутатами Конгресса, чтобы добиться некоторых исключений из санкционного пакета, что позволит компании продолжить работу с Роснефтью», заключает испанское издание.

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