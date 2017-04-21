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Китай получил в аренду на 40 лет пакистанский порт Гвадар

Экономика

Через порт Гвадар пролегает кратчайший путь к богатому нефтью Ближнему Востоку

Исламабад, 20 апреля 2017, 22:59 — REGNUM  Пакистанский порт Гвадар передан китайской государственной компании в аренду на 40 лет, 20 апреля сообщает The Economic Times.

Министр портов и морского судоходства Пакистана Мир Хасил Хан Бизенджо заявил, что китайская компания China Overseas Port Holding Company (COPHC) выполнит все необходимые работы по развитию порта Гвадар.

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COPHC рассчитывает увеличить ежегодный грузооборот порта до 400 млн тонн. Запланировано строительство заводов по переработке морепродуктов в близлежащей зоне свободной торговли.

Напомним, ранее власти КНР и Пакистана договорились о создании экономического коридора длиной в 3 тыс. км, который соединит Синьцзян-Уйгурский автономный район и пакистанский глубоководный порт Гвадар.

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Для КНР через порт Гвадар пролегает кратчайший путь к богатому нефтью Ближнему Востоку. Создание пакистанского экономического коридора упростит процедуру экспорта китайских товаров на Ближний Восток и в Африку.

Читайте ранее в этом сюжете: Global Times: проблемы Пакистана — проблемы Китая

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