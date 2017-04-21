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Московский арбитраж рассмотрит иск «Татнефти» к Украине на $144 млн 16 мая

Экономика

Аналогичные иски ранее нефтекомпания направила в Высокий суд Лондона и Федеральный окружной суд по округу Колумбия (США)

Москва, 20 апреля 2017, 22:30 — REGNUM  Московский арбитражный суд 16 мая рассмотрит заявление «Татнефти» «о признании и приведении в исполнение» решение международного коммерческого арбитража от 29 июля 2014 года, согласно которому Украина обязана выплатить российской компании $144 млн ($112 млн плюс проценты) в связи с нарушением российско-украинского соглашения. Соответствующие документы опубликованы в материалах суда.

Иск подан в отношении Украины в лице министерства юстиции страны.

Речь идет о создании совместного с Украиной предприятия «Укртатнафта», которое контролировало крупнейший в стране НПЗ — Кременчугский. Предприятие было создано в 1994 году. Татария вместе с «Татнефтью» контролировала 55,7% «Укртатнафты». В 2007 году российская компания утратила контрольный пакет акций, в 2009 году украинские суды свели российскую долю к нулю. Позднее доля в «Укртатнафте» перешла к группе «Приват», принадлежащей украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому.

Разбирательство против Украины в соответствии с российско-украинским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций «Татнефть» инициировала еще в 2008 году.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Международный арбитражный суд в Гааге признал Украину виновной в нарушении российско-украинского соглашения и постановил выплатить российской компании $112 млн плюс проценты. Чтобы затормозить следующие иски от «Татнефти», Украина подала апелляцию на решение Международного арбитражного суда в Гааге. Апелляционный суд Парижа в 2014 году отверг украинские жалобы и подтвердил решение гаагского суда о необходимости выплаты Украиной компенсаций «Татнефти».

В начале апреля 2017 года «Татнефть» направляла ходатайство о приведении в исполнение решение международного арбитража в Федеральный окружной суд по округу Колумбия. 13 апреля нефтекомпания обратилась в Арбитражный суд Москвы и Высокий суд Лондона.

«Несмотря на неоднократные требования ПАО «Татнефть»,… Украина отказывается исполнять арбитражное решение», — заявляли в компании.

Читайте ранее в этом сюжете: «Татнефть» подала еще два ходатайства на $144 млн против Украины

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