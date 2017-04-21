Чувашия разместит в 2017 году гособлигации в объёме 1,6 млрд рублей

Чебоксары, , 22:24 — REGNUM

Минфин Чувашии планирует в этом году разместить государственные облигации республики в объёме 1,6 млрд рублей. 14 апреля 2017 года состоялась регистрация Минфином России условий эмиссии и обращения государственных облигаций республиканского внутреннего займа Чувашской Республики выпуска 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, а также условий эмиссии и обращения государственных облигаций республиканского внутреннего займа Чувашской Республики выпуска 2017 года в форме именных бездокументарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом, сообщили ИА REGNUM в финансовом ведомстве.

В Минфине отмечают, что Чувашию всегда отличало проведение взвешенной долговой политики. Государственный долг региона на 1 января 2017 года составил 14,3 млрд рублей (55,6% к собственным доходам) при плане, предусмотренном законом о бюджете в объёме 16,3 млрд рублей, то есть меньше плановых назначений на 2 млрд рублей, или на 12,4%.

По размеру государственного долга (по итогам 2016 года) в расчёте на одного жителя республика входит в тройку лидеров по Приволжскому федеральному округу, имеющих наименьшую долговую нагрузку (первое место — у Башкирии, второе — у Пермского края).

В структуре портфеля заимствований в настоящее время присутствуют различные виды заимствований: кредиты коммерческих банков, бюджетные кредиты, кредиты международных финансовых организаций. Кроме того, на биржевом рынке обращаются государственные облигации Чувашской Республики 2013 года выпуска в объёме 0,6 млн рублей. Эти ценные бумаги включены в Ломбардный список Банка России, что подтверждает их высокую ликвидность и инвестиционную привлекательность.

Приоритетным направлением эмиссионной политики Чувашской Республики в 2017 году является выпуск средне‑ и долгосрочных государственных ценных бумаг. Чувашия планирует разместить государственные облигации Чувашской Республики в объеме 1,6 млрд рублей, в том числе: 1,5 млрд рублей — государственные облигации Чувашской Республики, размещаемые на биржевом (фондовом) рынке; 100 млн рублей — государственные облигации республиканского внутреннего займа Чувашской Республики, размещаемые для населения.

Государственные облигации для населения — новый для республики вид долгового инструмента. Целью выпуска государственных облигаций для физических лиц является не столько фискальная функция, сколько повышение финансовой грамотности населения, воспитание у него культуры сохранения и инвестирования средств, в том числе за счет стимулирования граждан средне‑ и долгосрочным сбережениям.

В настоящее время Минфином Чувашии проводятся подготовительные работы по обеспечению размещения государственных облигаций республики. В ведомстве подчёркивают, что эффективная реализация программы заимствований является важным инструментом обеспечения дополнительных источников финансирования и сбалансированности республиканского бюджета.