Министр финансов Германии назвал причины экономических проблем в ЕС

Вашингтон, , 21:16 — REGNUM



Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле призвал все страны мира повышать свою конкурентоспособность с помощью экономических реформ, а не полагаться на повышение долгов других стран и «легкие деньги» от центральных банков. Об этом сегодня, 20 апреля, пишет Fox Business.

Выступая в Вашингтоне, Шойбле обвинил в экономических проблемах Европейского союза те страны еврозоны, которые не смогли провести «неприятные экономические реформы».

«Во многих странах есть недостаток продуктивности и конкурентоспособности, потому что необходимые реформы не были проведены», — сказал германский министр финансов.

Он в очередной раз призвал страны Евросоюза придерживаться экономических правил блока, отметив, что проблема заключается не в самих правилах, а в том, что они не соблюдаются как следует.

Шойбле считает, что Евросоюзу следует заниматься вопросами собственной безопасности в будущем самостоятельно, а не полагаться на поддержку Соединённых Штатов Америки.

«Европа должна внести большой вклад в Трансатлантическое партнёрство, но мы сможем достичь этого, действуя постепенно, шаг за шагом усиливая сотрудничество и работая в направлении Европейского оборонного союза», — сказал Шойбле, намекая на создание евросоюзной армии.