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«Если латыши не научатся жить в городах, то этот народ просто вымрет»

Экономика

Латвийский банкир призывает вкладывать в развитие городов, а не тратить средства на село

Рига, 20 апреля 2017, 19:57 — REGNUM  При существующей структуре мировой экономики невозможно предоставить достаточно хорошо оплачиваемой работы в регионах, где проживает слишком мало жителей. Рабочие места создаются не в селах, лесах и пустынях, а в городах, заявил латвийский банкир Гиртс Рунгайнис, активный сторонник и защитник политики урбанизации и концентрации ресурсов, сообщает портал La.lv.

«Невозможно развитие всех государственных территорий. Мы не настолько богаты, чтобы могли содержать нереальную мечту. Если у нас было бы так много нефти, как у Кувейта, тогда могли бы расстаться с деньгами, но, к сожалению, это не так. Сейчас можем использовать единственное — деньги европейских фондов», — сказал Рунгайнис. Он также отметил, что сельские дороги и инфраструктура содержатся на деньги городских жителей: «Я вместе с другими налогоплательщиками содержу село. И так происходит не только в Латвии, но и в Швеции, Германии и других странах».

«Если латыши не научатся жить в городах, то этот народ просто вымрет! Меня обвиняют в том, что распространением таких идей я хочу опустошить село и добиться, что все было бы только в Риге. Но на самом деле к этому привела политика нашего государства: если ничто не изменится, то все на самом деле будет только в Риге», — считает Рунгайнис.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, каждый третий житель латвийской провинции находится на пороге бедности, и это один из самых плохих показателей во всем Евросоюзе. В Латвии в категорию риска попало 644 тысячи человек — это 26,5% горожан, 31,6% жителей районов и 38,6% сельчан. Худшая картина наблюдалась только в Румынии, где за чертой бедности находится каждый второй житель села, а также в Греции и Венгрии (39,9% и 37,8% соответственно).

Напомним, по методике Eurostat, в группу риска нищеты определяются лица, которые живут в семье, располагающей доходом ниже порога бедности, устанавливаемого в размере 60% от среднего национального дохода после учета всех социальных трансфертов. Доход семьи рассчитывается путем деления общего дохода домашнего хозяйства на количество членов семьи с коррекцией на количество детей.

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